Fortes chaleurs : les aliments à privilégier… et à éviter

Lorsque le thermomètre atteint des sommets, l’alimentation n’est pas à prendre à la légère. Elle peut soit vous aider à mieux supporter la chaleur, soit, au contraire, vous accabler encore plus. Tour d’horizon des aliments (et boissons) qui vous aideront à passer le cap… ou pas.

La déshydratation fait partie des principaux risques liés aux températures élevées. Pour éviter le coup de chaleur, qui peut constituer une urgence vitale pour les personnes les plus fragiles, la prévention passe notamment par le contenu de vos verres et assiettes.

A privilégier

Buvez régulièrement, de l’eau il va sans dire, et même sans avoir soif. N’hésitez pas à boire jusqu’à 2 litres d’eau par jour, et « si votre température corporelle augmente, absorbez 0,5 l d’eau en plus par jour, et par degré supplémentaire », conseille l’Assurance-maladie.

L’eau n’est pas la seule source d’hydratation. Pour diversifier votre apport hydrique et varier les plaisirs, il est également recommandé de consommer des fruits et des légumes frais et riches en eau (melon, pastèque, prune, raisin, agrumes, fraise, pêche, concombre, courgette…), des yaourts, des sorbets ou encore des jus de fruits (sans sucres ajoutés).

Pour apporter les sels minéraux nécessaires à l’organisme, il est en effet conseillé de manger suffisamment. Sinon, vous risquez l’hyponatrémie, c’est-à-dire la diminution de la concentration de sodium dans le sang, liée à une altération de la fonction rénale. Ce risque concerne surtout les personnes âgées. Si la nourriture a du mal à passer en raison de la chaleur, on peut fractionner les repas.

A éviter

Le pouvoir désaltérant des sodas étant limité en raison de leur teneur en sucre, ils sont à consommer avec parcimonie. Tout comme les boissons à effet diurétiques, comme le thé et le café. Et bien sûr l’alcool : il favorise la déshydratation et augmente le risque du coup de chaleur. « Dans tous les cas, évitez de boire ou manger glacé : cela atténue plus vite la sensation de soif, et vous risquez de ne pas vous hydrater assez pour couvrir vos besoins », recommande l’Assurance-maladie.

Côté alimentation, bien que très tentantes, les viandes rouges au barbecue sont à éviter : le processus de digestion des protéines (et du gras) augmente la température corporelle de quelques dixièmes de degrés. Pas vraiment conseillé, donc, quand il fait déjà très chaud. Privilégiez les poissons et les viandes maigres comme le poulet.