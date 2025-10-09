Fracture : une colle pour réparer les os en quelques minutes

Une équipe chinoise vient de réaliser une avancée majeure dans le domaine de l'orthopédie. L'hôpital Run Run Shaw, affilié à l'Université de Zhejiang, a développé une « colle osseuse » baptisée « Bone 02 », qui pourrait bien révolutionner le traitement des fractures.

Les fractures sont des blessures fréquentes, qu’il faut parfois traiter à l’aide d’implants métalliques comme des vis et des plaques. Cependant, ces méthodes montrent leurs limites face aux fractures complexes, dites comminutives, c’est-à-dire lorsque l’os est brisé en plusieurs endroits.

Malheureusement, comme le souligne Lin Xianfeng, médecin-chef adjoint au service d’orthopédie de l’hôpital Run Run Shaw, la fixation métallique traditionnelle présente aussi des inconvénients comme la difficulté à repositionner précisément les fragments, des opérations longues et le risque de perte de fragments osseux. Ce qui peut entraîner par exemple une mauvaise cicatrisation.

Une colle inspirée… des huîtres !

Pour résoudre ces problèmes, l’équipe du Dr Lin s’est inspirée du mécanisme d’adhésion des huîtres sur les rochers. Ils ont ainsi mis au point une colle nommée « Bone 02 » en combinant des composants organiques et inorganiques naturellement présents dans le corps humain.

Cette colle osseuse, facile d’utilisation, adhère fortement en 2 à 3 minutes dans un environnement humide et sanguin, améliorant ainsi l’efficacité chirurgicale. Entièrement biodégradable, elle est absorbée environ six mois après la cicatrisation osseuse, évitant ainsi la douleur d’une seconde intervention.

Des résultats prometteurs

Une étude clinique multicentrique portant sur plus de 150 patients a démontré la sécurité et l’efficacité de « Bone 02 ». Un cas particulièrement frappant est celui d’un jeune travailleur souffrant d’une fracture comminutive du poignet. Grâce à la colle osseuse, les médecins ont pu traiter la fracture avec une incision minimale de 2-3 cm, en seulement 3 minutes. Trois mois plus tard, le patient avait retrouvé une fonction complète de son poignet.

« A l’avenir, une simple injection permettrait de réparer les fractures des patients, réduisant ainsi le temps de récupération, espère le Dr Lin. Cette colle pourrait s’appliquer à divers types de fractures, en particulier celles impliquant de petits fragments difficiles à fixer. »