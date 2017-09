Gaspillage alimentaire : des vitamines et des minéraux à la poubelle !

Aux Etats-Unis, entre 31% et 41% de la nourriture disponible serait… jetée avant même qu’elle ne parvienne aux consommateurs ! Au-delà du gâchis économique, des scientifiques ont tenté d’évaluer la valeur nutritionnelle de ce gaspillage, par jour et par personne. Tout aussi effarant voire aberrant…

Le Pr Marie Spiker et son équipe de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health à Baltimore (Maryland) se sont justement penchées sur ce gaspillage, tant au niveau des consommateurs que du commerce. Et ce à partir des données de l’année 2012 du Département de l’Agriculture, dans le but de calculer l’étendue des pertes, en termes de fibres, de calcium, de vitamines (A, B, C…), fer, zinc etc…

Résultats : ces aliments sacrifiés représentent l’équivalent de 1 249kcal par personne et par jour. Rendus disponibles, ils auraient permis de nourrir… 190 millions de personnes pendant un an ! Le tout à un niveau énergétique de 2 000 kcal par jour, ce qui correspond à peu près aux besoins évalués par l’ANSES français : 2 600kcal pour un homme de 18 à 69 ans et 2 100kcl pour une femme de 18 à 59 ans.

150kg par an et par personne en France

Dans le détail, ce gaspillage est évalué à 5,9g de fibres par jour et par personne soit 20% des apports recommandés français. Ou autrement dit, de quoi satisfaire les besoins en la matière de 74 millions de personnes pendant un an. Autre exemple : pour le calcium, les pertes s’élèvent à 286 mg par jour, soit environ le tiers de nos recommandations pour l’adulte (1000 mg/j de 18 à 24 ans, 950 mg ensuite).

En conclusion, les auteurs appellent à la réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation anti-gaspillage alimentaire. En France, ce dernier « pèse » 150 kg par an et par personne… Un Pacte sur ce thème vient d’être signé entre les partenaires de l’Etat et les représentants des acteurs de la chaîne alimentaire. L’enjeu : réduire le gaspillage de moitié d’ici 2025.