Gras, les produits laitiers ? Des chercheurs rassurent…

La qualité nutritionnelle d’un aliment est-elle égale à la somme des bienfaits des nutriments qui le compose ? Bien qu’un aliment soit souvent évalué de cette façon, la réponse est non. Tout est une question de biodisponibilité et de matrice alimentaire ! Explications à partir de l’exemple des produits laitiers.

Dans l’American Journal of Clinical Nutrition, 18 scientifiques d’Europe et des Etats-Unis reviennent en effet sur cette problématique de matrice alimentaire. Autrement dit, la prise en compte du fait qu’un aliment n’est pas considéré seulement comme la somme de ses constituants mais comme une structure physique complexe. Laquelle subit des interactions qui peuvent influencer la digestion et l’absorption. Ces étapes agissent sur l’assimilation des nutriments, leurs effets métaboliques et donc sur leurs conséquences sur la santé. Ce que les spécialistes appellent la biodisponibilité des aliments.

Les auteurs partent de l’exemple des produits laitiers. Ils sont généralement riches en protéines, en calcium, générant des propriétés nutritionnelles reconnues. En revanche, certains d’entre eux comme le lait entier renferment des acides gras saturés, au point d’être régulièrement accusés de constituer aussi, une cause de maladie cardiovasculaire.

Trois par jour

Pour déterminer si cette charge est juste ou non, le panel de scientifiques s’est justement penché, études à l’appui, sur la matrice alimentaire des produits laitiers. Leurs conclusions sont plutôt rassurantes : « les résultats des travaux ne soutiennent pas l’association positive entre la consommation de produits laitiers et le risque de maladie cardiovasculaire et de diabète de type 2 », décrivent-ils. « Une association inverse est même mise en évidence pour des produits laitiers fermentés comme le fromage et les yaourts. » Rappelons que le Programme national Nutrition Santé (PNNS) préconise de consommer trois produits laitiers par jour, même quatre pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Au choix, des yaourts, du lait, du fromage blanc ou des fromages classiques, bien sûr.