Grippe : pourquoi un vaccin saisonnier ?

A l’inverse des autres vaccins, celui contre la grippe doit être renouvelé chaque année. C’est ce que les spécialistes appellent un vaccin saisonnier. Mais pourquoi certaines populations doivent se protéger tous les ans ? Réponses.

La vaccination contre la grippe saisonnière, comme son nom l’indique, doit être renouvelée chaque année. Elle a pour but de réduire le risque d’être contaminé par le virus de la grippe qui sévit habituellement d’octobre à mars. Mais il est aussi destiné à réduire le risque de faire des formes graves de la grippe. C’est pourquoi il est particulièrement recommandé aux personnes à risque. Il s’agit des plus de 65 ans, des personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes obèses. Mais chacun peut aussi se faire vacciner s’il le souhaite. Le vaccin contre la grippe est administrable à partir de 6 mois.

Les autorités sanitaires insistent tous les ans pour qu’un maximum de personnes soit immunisées afin que la population soit protégée contre ces virus qui touchent entre 2 et 6 millions de personnes chaque saison. Plus de 90% des décès liés à la grippe surviennent chez des personnes de 65 ans et plus.

Pourquoi un nouveau vaccin chaque année ?

Chaque année, l’Organisation mondiale de la Santé envoie les souches des virus ayant circulé dans l’hémisphère sud aux laboratoires, afin qu’ils fabriquent le vaccin de l’année en cours. C’est pour cette raison que la vaccination est saisonnière : les virus qui circulent ne sont pas toujours les mêmes d’une année sur l’autre. Ainsi, il en existe de nombreux appartenant soit au type A, B ou C. Le premier étant le plus virulent et le seul responsable de pandémies.

Cette campagne de vaccination est essentielle car « bien que la grippe soit une maladie généralement bénigne, elle est responsable, chaque année, de l’augmentation notable de l’activité des structures de soins pendant l’épidémie ainsi que d’un nombre élevé d’hospitalisations et de décès, particulièrement chez les personnes les plus fragiles », conclut le site vaccination-info-service.fr.