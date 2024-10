Grippe saisonnière : protégeons-nous

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est lancée. Pour les personnes à risque, s’immuniser contre ce virus grâce au vaccin et s’en protéger grâce au respect des gestes barrières, c’est se donner toutes les chances d’échapper à la maladie, mais aussi de se prémunir de ses éventuelles complications parfois gravissimes.

Pourquoi se protéger ?

« Chaque hiver, la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes en France », explique le Pr Olivier Hanon, gériatre à l’hôpital Broca de Paris. « Cette infection virale est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées de plus de 65 ans, entraînant en moyenne 10 000 décès par an, soit trois fois plus que les accidents de la route et 18 000 hospitalisations. Ces chiffres rappellent l’importance d’une prévention efficace, notamment par la vaccination. » Et plus de 90 % des décès surviennent chez les 65 ans et plus.

Malheureusement la couverture vaccinale demeure insuffisante. Elle s’établissait l’année dernière à 47,1 % chez les personnes ciblées par la vaccination, 54,0 % chez les 65 ans et plus et 25,4 % chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère. Des chiffres inférieurs à la saison 2022-2023. Le système de santé a d’ailleurs connu un niveau d’intensité élevé en termes d’hospitalisation fin janvier et début février 2024.

Des complications respiratoires et cardiovasculaires

En effet comme le précise le Pr Oliver Hanon, « la grippe peut entraîner des complications respiratoires et cardiovasculaires sévères, notamment chez les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Le risque d’hospitalisation pour une complication respiratoire ou cardiaque est significativement accru après une infection grippale. En effet, dans les semaines qui suivent, les patients voient leur risque d’infarctus du myocarde multiplié par 6 à 10, et leur risque d’AVC multiplié par 3 à 8. »

D’où l’importance de sensibiliser ces populations à la vaccination et au respect des gestes barrières. « Nous avons la chance de disposer de vaccins contre la grippe et ses complications. La vaccination est un outil essentiel de prévention qui permet de réduire le risque de mortalité de 43 %, de diminuer de 20 % les infections respiratoires et de baisser de 26 % le risque d’accidents cardiovasculaires. Elle offre ainsi en complément des gestes barrières une protection précieuse contre le virus et ses complications. »

A noter : associations de patients, laboratoire pharmaceutique, instituts de recherche et professionnels de santé s’allient au sein de la coalition « A-GRIPPE-TOI ! ». Elle vise à instaurer un nouveau dialogue afin de réfléchir à la problématique liée à la vaccination des adultes à risque et à proposer des actions concrètes. A l’image par exemple d’une stratégie vaccinale qui doit être au cœur des préoccupations des politiques et de l’administration.