Une étude Inserm estime qu’en cas de grossesse gémellaire, un accouchement par voie basse permet de diminuer les taux de mortalité et de morbidité néonatale des deux enfants. Ce travail a été publié dans la revue Obstetrics & Gynecology.

La grossesse de jumeaux et leur mise au monde restent des situations à haut risque. Et d’après un travail français, mieux vaut privilégier un accouchement par voie basse. Des complications parfois graves peuvent survenir à la fois chez la mère et notamment le deuxième enfant (décollement placentaire, mauvais positionnement du cordon ombilical, contractions brutales de l’utérus au cours du travail, etc.). En France, le taux de mortalité néonatale (décès dans les 27 premiers jours après la naissance) s’établit à 2,3 pour 1 000 naissances vivantes. Un taux 5 à 10 fois plus élevé en cas de grossesse gémellaire.

Des chercheurs du CRESS –Inserm/Université Paris Descartes/AP-HP- ont lancé en 2014, une étude visant à mesurer la mortalité et la morbidité néonatale des jumeaux, selon la voie programmée d’accouchement (voie basse ou césarienne). Pour cela, les équipes ont analysé les naissances gémellaires dans 176 maternités françaises entre février 2014 et mars 2015. Un peu plus de 8 800 femmes ont pu être recrutées, soit 75% du nombre total d’accouchements de jumeaux en France sur la période analysée.

La technique d’accouchement est déterminante pour la santé future des enfants

Résultats, 75% des femmes enceintes de jumeaux avaient eu une tentative d’accouchement par voie basse et 25% une césarienne programmée. Surtout, la tentative d’accouchement par les voies naturelles était associée à un taux faible de mortalité et de morbidité néonatale lorsque le premier bébé était en position tête en bas. Pour la première fois, ce taux de complications était même rapporté comme étant plus élevé après césarienne programmée qu’après tentative de voie basse pour les enfants.

« Si la césarienne reste une solution de secours incontournable en cas de complications, ces résultats montrent que l’accouchement par voie basse est à privilégier dans la très grande majorité des cas », précisent les auteurs. Outre les complications opératoires et psychologiques associées à la césarienne qui seront évitées avec un accouchement par voie basse, ce type d’accouchement a d’autres avantages. Il pourrait être, grâce au contact qui s’établit à ce moment-là entre le fœtus et les bactéries du vagin de la mère, le déclencheur de nombreux mécanismes immunitaires protecteurs. Lesquels sont déterminants pour la santé et le développement de l’enfant à long terme.

« Le message que nous souhaiterions faire passer aux patientes enceintes de jumeaux, est que la grossesse gémellaire n’est pas en soi une indication d’accouchement par césarienne. Il nous semble important que les patientes enceintes de jumeaux soient informées de ces résultats afin qu’elles puissent discuter au mieux avec leur obstétricien de leur voie d’accouchement, » conclut le Pr Thomas Schmitz.