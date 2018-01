Grossesse : qu’est-ce qu’un œuf clair ?

Vous venez de réaliser un test de grossesse et il se révèle positif. Pourtant à la première échographie, le médecin vous annonce un « œuf clair ». De quoi s’agit-il ? Quelles en sont les causes ? Les réponses du Pr Philippe Deruelle, gynécologue-obstétricien au CHRU de Lille.

« La grossesse est arrêtée. Elle n’évolue plus », explique le Pr Deruelle. « En fait, un œuf clair est une forme de fausse couche. »

Vous le savez, lors d’une grossesse, la rencontre d’un ovule et d’un spermatozoïde va former un œuf. Celui-ci va débuter sa division cellulaire jusqu’à former un embryon. « Dans le cas d’un œuf clair », continue Philippe Deruelle, « cette division est bloquée. A l’échographie, on voit un sac vide, un œuf mais sans embryon. Mais on ne peut parler ‘d’œuf clair’ que lorsque le sac gestationnel est suffisamment développé et mesure au moins 25 millimètres. »

Conséquence, l’œuf est expulsé naturellement. Une consultation gynécologique est tout de même nécessaire afin de vérifier que cet œuf a été entièrement évacué.

Quelles sont les causes ?

Les raisons de la survenue d’un œuf clair sont en fait similaires celles d’une fausse couche. « Dans 75% des cas, il s’agit d’anomalies chromosomiques. » Mais certains facteurs accentuent le risque, comme « l’âge maternel et/ou paternel, un surpoids ou une obésité, la consommation de tabac, d’alcool, des antécédents de fausse couche… »

« Il est important de noter que les cas de récidive sont rares », rassure le Pr Deruelle. Même si les suites de cette grossesse arrêtée peuvent parfois donner lieu à une dépression. N’hésitez donc pas à en parler à votre gynécologue ou votre médecin traitant.