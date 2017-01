Manger équilibré, faire des économies et se faire plaisir. Toutes ces résolutions nutritionnelles et culinaires sont possibles pour 2017. La santé dans votre assiette est un véritable guide pour préparer tous vos repas, quels que soient votre âge et la saison de l’année.

Des recettes pour les 4 saisons bien sûr, mais aussi des conseils pour faire vos courses et bien choisir ses produits. L’objectif de l’ouvrage est de « transmettre les clés d’une alimentation équilibrée tout en déculpabilisant les Français face aux comportements alimentaires ».

Ainsi apprendrez-vous qu’il vaut mieux établir une liste d’achats, ou même des menus, avant de partir faire vos emplettes. « C’est l’assurance de ne rien oublier, mais aussi de ne pas perdre de temps entre les rayons, de ne pas acheter plus que de raison et donc de faire des économies », expliquent les auteurs. Pour préparer vos menus quotidiens, tous les groupes d’aliments vous sont présentés. Fruits et légumes, produits laitiers, céréales… Vous (re)découvrirez leur intérêt nutritionnel et comment les consommer en pratique.

Pour les repas de tous les jours, les auteurs vous offrent de nombreux conseils. Comme par exemple : comment composer un sandwich ou une pizza équilibré(e) ? Car oui, c’est possible. « La pizza étant un plat qui peut être complet en fonction de sa composition ».