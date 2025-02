Gymtimidation : comment surmonter la peur de la salle de sport ?

Vous avez peur d’aller dans une salle de sport ? Vous souffrez peut-être de gymtimidation. Ce néologisme correspond au fait d’appréhender de se rendre dans une salle de sport au point de l’éviter. Si vous souhaitez vous inscrire, il est possible, grâce à quelques conseils simples, de surmonter cette anxiété spécifique.

S’inscrire dans une salle de sport est une option intéressante pour pratiquer régulièrement une activité physique adaptée. En effet, vous pouvez y aller à la fréquence de votre choix, faire les exercices que vous souhaitez grâce aux équipements et à la grande amplitude des horaires d’ouverture. Pourtant, l’idée de vous y rendre provoque chez vous une forte anxiété. « Et si les autres se moquaient de moi ? Que vont-ils penser si j’ai l’air de ne pas savoir ce que je fais ? Ils vont me trouver gros, moche… » font partie des questions et pensées angoissantes qui vous traversent peut-être. Votre cœur bat trop fort et vous avez des suées en envisageant la situation. On appelle cela la gymtimidation.

« Les salles de sport sont en effet des lieux particulièrement intimidants », souligne Laura Thévenet, psychologue du sport. De grands espaces où on peut difficilement se dissimuler, des miroirs partout, des équipements qui ressemblent à des appareils de tortures pour les novices… Pour de nombreux débutants, ces lieux peuvent faire peur. « Pour surmonter cette appréhension, il faut d’abord en déterminer la raison », conseille Laura Thévenet. Ai-je peur d’être jugé sur mon apparence physique, sur ma performance ? « Cela permet ensuite de contrer les croyances cognitives qui en découlent et de se rendre compte qu’il n’y a aucune raison que les autres pensent du mal de nous », poursuit-elle.

Mettre en place une routine

L’anxiété est néanmoins une émotion qu’il faut accepter pour mieux la laisser passer, et y trouver une réponse. « Il faut répondre à la question : de quoi ai-je besoin pour ne pas être anxieux à l’idée de la salle de sport ? », recommande la psychologue. Et souvent, la réponse permet de mettre en place diverses astuces utiles pour rendre les premières fois possibles.

Ainsi, est-il important de se préparer en amont. « Tout d’abord, visitez plusieurs salles afin de trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins », indique Laura Thévenet. Ensuite, prenez le temps de vous familiariser avec l’endroit en demandant une visite guidée.

Et pourquoi ne pas commencer avec un ou une amie ? « Cela procure un sentiment de sécurité. »

Vous pouvez aussi faire appel aux coachs. « Demander des conseils, une séance guidée ou encore un programme d’exercices vous conférera un sentiment de compétence. »

Pensez aussi à choisir les horaires les moins bondés au début, afin de vous sentir moins épié.

Choisissez des vêtements confortables, dans lesquels vous vous sentez à l’aise.

Une fois que votre routine sera en place, vous pourrez vous concentrer sur l’action et l’appréhension devrait disparaître.

Si vous ne parvenez pas à surmonter seul cette peur, n’hésitez pas à consulter. Les Thérapies comportementales et cognitives sont très efficaces en cas de phobies spécifiques.