Haptonomie : établir le contact avec Bébé

Considérée comme une préparation à l’accouchement, l’haptonomie est surtout une préparation à la parentalité. Le but ? Créer les premiers liens tactiles avec le bébé alors que celui-ci est encore dans le ventre de sa mère.

L’haptonomie a pour fondement le toucher. Elle se pratique lorsque Bébé commence à bouger. En clair, dès le cinquième mois de grossesse. L’idée est très simple : le fœtus ressent les échanges tactiles des mains posées sur le ventre de la maman. Selon le Pr René Frydman, auteur de l’ouvrage 9 mois, attendre un bébé, « il est essentiel de donner à l’enfant, bien avant la naissance, une sécurité affective ».

Les cours d’haptonomie sont dispensés par une sage-femme ou un médecin spécifiquement formés. Ces séances durent entre 30 et 60 minutes, durant lesquelles les parents (maman et papa donc) apprennent les gestes essentiels pour communiquer avec Bébé. Ce mode d’échanges peut ensuite être réitéré à la maison, en faisant éventuellement participer grandes sœurs et grands frères.

Plus de confort pour la maman

L’haptonomie permet aussi à la future maman de gagner en confort durant la grossesse. « Lorsqu’elle pose sa main au niveau du fond de son utérus, celui-ci se contracte et Bébé remonte nettement », continue René Frydman. « Si elle met sa main sur son bas-ventre, il suit ses gestes et descend. Ainsi, lorsque Bébé est un peu haut, comprimant son diaphragme et gênant sa respiration, sa maman peut l’encourager à descendre légèrement. »

Pour en savoir plus et trouver les coordonnées d’un praticien, allez sur le site du Centre International de Recherche et de Développement de l’Haptonomie, www.haptonomie.org.