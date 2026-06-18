Accueil » Santé Publique » Hellfest, Fête de la musique… les 4 dangers de l’alcool sous la chaleur
La chaleur intense fragilise l’organisme. Ajoutez à cela l’alcool, qui agit comme un diurétique et altère certaines fonctions du corps, et vous amplifiez les effets indésirables des fortes températures. La déshydratation, danger numéro un L’alcool favorise l’élimination d’eau par les urines. De son côté, la chaleur augmente la transpiration. Une double peine en somme. Au Hellfest (festival de métal en Loire-Atlantique), danser et boire plusieurs bières en plein après-midi (et en plein soleil), peut rapidement conduire au malaise. Maux de tête, vertiges, fatigue et nausées sont autant de symptômes annonciateurs. Le mieux est encore d’éviter l’alcool. Mais pas toujours facile […]
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