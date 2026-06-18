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Hellfest, Fête de la musique… les 4 dangers de l’alcool sous la chaleur

18 juin 2026

Les températures s’annoncent très élevées ce week-end, pour la Fête de la musique, dimanche, et au moment où la saison des festivals démarre, avec le Hellfest. Dans ce contexte festif, l’alcool est souvent considéré comme incontournable. Pourtant, combiné à la chaleur, il peut accentuer plusieurs risques pour la santé, même en petites quantités.

La chaleur intense fragilise l’organisme. Ajoutez à cela l’alcool, qui agit comme un diurétique et altère certaines fonctions du corps, et vous amplifiez les effets indésirables des fortes températures. La déshydratation, danger numéro un L’alcool favorise l’élimination d’eau par les urines. De son côté, la chaleur augmente la transpiration. Une double peine en somme. Au Hellfest (festival de métal en Loire-Atlantique), danser et boire plusieurs bières en plein après-midi (et en plein soleil), peut rapidement conduire au malaise. Maux de tête, vertiges, fatigue et nausées sont autant de symptômes annonciateurs. Le mieux est encore d’éviter l’alcool. Mais pas toujours facile […]

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