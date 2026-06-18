Le sexisme ordinaire laisse-t-il des traces dans le cerveau des femmes ?

Pendant longtemps, le sexisme a surtout été vu comme un problème social ou culturel. Mais aujourd’hui, plusieurs recherches montrent qu’il pourrait aussi avoir des effets sur le cerveau. Les discriminations répétées, les remarques sexistes ou encore les inégalités de genre peuvent provoquer un stress chronique qui agit sur le corps à long terme. Certaines études parlent même de « cicatrices cérébrales » pour décrire les effets que ce stress permanent pourrait laisser. Une étude réalisée dans 29 pays Une étude publiée en 2023 dans la revue scientifique PNAS a analysé près de 8 000 IRM cérébrales venant de 29 pays […]
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