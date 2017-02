Un hôtel hospitalier, avant et après les soins

Pour améliorer le suivi des patients hospitalisés, le ministère en charge de la santé lance une proposition : créer un espace d’hébergement temporaire hors cadre médical, avant et/ou après la prise en charge. Pour tenter l’expérience, un appel à projets adressé aux établissements médicaux est lancé jusqu’au 12 mars.

La création d’un « hôtel » à l’hôpital consiste à accueillir les patients hospitalisés, « en amont ou en aval de leur prise en charge », précise Marisol Touraine, ministre à l’initiative de l’appel à projet lancé jusqu’au 12 mars 2017. Ce dernier permet à tous les établissements de santé favorables à « l’hébergement temporaire non médicalisé » de postuler en ligne.

Un hébergement pour tout le monde ?

Menée pendant 3 ans, cette expérimentation « s’inscrit dans le cadre du virage ambulatoire » et participe à l’optimisation du suivi. Mieux surveillés, les patients pourront en effet éviter les hospitalisations la veille de la prise en charge et bénéficier de sorties précoces. Et en cas de radiothérapies, les transports souvent fatigants seront ainsi limités. Sont concernés les malades « ne nécessitant pas de soins médicaux particuliers, habitant seul ou à distance d’un établissement de santé ».

Une structure dans l’hôpital ?

Cette mesure est rendue possible par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Et plus précisément le « décret du 12 novembre 2016 publié sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé ». Ces textes de lois autorisent l’établissement à choisir son mode d’hébergement : « dans ses propres locaux mais distincts des locaux d’hospitalisation, ou à le faire réaliser par un tiers notamment un prestataire hôtelier ou associatif ».

A noter : un an après son lancement, cette initiative financée par le Fond d’intervention régional (FIR) fera l’objet d’une évaluation économique et médicale auprès des patients.