Hypertendu ? Pas plus d’une tasse de café par jour

Le café est-il bon pour la santé ? Cette question n’a pas fini d’être débattue. Mais selon une récente étude, les bénéfices révélés par de précédents travaux ne s’appliqueraient pas aux personnes hypertendues. Explications.

Les études se succèdent sur les bénéfices ou les méfaits du café. Du bon côté, la consommation de cette boisson chaude réduirait le risque de décès chez les survivants d’infarctus du myocarde, ainsi que celui de développer un diabète et certains cancers. Côté négatif, le café, en grande quantité, augmente la pression artérielle et favorise l’anxiété, les palpitations et les troubles du sommeil. En tenant compte de ses méfaits pour les personnes à risque, l’équipe d’Hiroyasu Iso du National Center for Global Health and Medicine à Tokyo, au Japon, a souhaité évaluer si les bienfaits s’appliquaient aux personnes souffrant déjà d’hypertension.

Les chercheurs ont donc enregistré la consommation de boissons chaudes et l’état de santé de près de 19 000 Japonais issus de la cohorte Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk. Au cours des 19 années de suivi, 842 décès liés à des événements cardiovasculaires ont été documentés. Après analyse des données, les scientifiques ont constaté que boire deux tasses de café ou plus (de 200ml chacune) par jour était associé un risque doublé de mourir d’une maladie cardiovasculaire chez les personnes hypertendues. En revanche, ce risque n’était pas augmenté chez ceux qui se contentaient d’une seule tasse au quotidien. Même constat pour le thé : cette boisson n’était liée à aucune hausse de risque cardiovasculaire chez les hypertendus.

Comment l’expliquer ?

« Les personnes hypertendues sont plus sensibles aux effets de la caféine », expliquent les chercheurs. « Et les méfaits de cette molécule l’emportent sur les effets protecteurs éventuels. »

Quant au thé, la présence de polyphénols pourrait expliquer que cette boisson n’expose pas aux mêmes risques que le café. En effet, la présence de ces micronutriments antioxydants et antiinflammatoires retarde son assimilation dans l’organisme. Sans compter qu’une même quantité de café contient 3 à 4 fois plus de caféine que le thé.