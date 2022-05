Hypertension : 1 malade sur 3 n’est pas traité

Comme son nom l’indique, l’hypertension artérielle (HTA) correspond à une pression excessive dans les artères. Et si elle n’est pas traitée, elle ouvre la porte aux maladies cardiovasculaires et à l’AVC. Problème, en France, 1 hypertendu sur 3 s’ignore et n’est donc pas soigné. Alors comment savoir si vous êtes à risque ? Comment prévenir la maladie ? Faisons le point à l’occasion de la Journée mondiale dédiée ce 17 mai.

Lorsque la pression sur les artères devient trop forte, le muscle cardiaque grossit et se fatigue. C’est ça l’hypertension artérielle (HTA). Une maladie qui constitue le premier motif de consultation en médecine générale et qui figure parmi les principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux.

La bonne nouvelle est que l’HTA se soigne aujourd’hui très bien et les traitements sont très efficaces pour protéger des complications. La mauvaise c’est que sur 15 millions d’hypertendus en France, 5 millions ignorent qu’ils le sont… et ne sont donc pas pris en charge.

Peu de symptômes

Pourquoi cette ignorance ? L’une des particularités de l’hypertension est qu’elle évolue silencieusement. Et parfois, elle s’associe à des signes peu spécifiques comme des maux de tête, des difficultés de concentration, des vertiges, un essoufflement, des bourdonnements d’oreille…

Il est donc indispensable de penser à mesurer une fois par an votre pression artérielle. On parlera d’HTA lorsque cette mesure va au-delà de 140/90.

Des facteurs de risque bien connus

L’hypertension apparait graduellement à partir de 50 ans (même si elle peut survenir bien avant). Elle est favorisée par un ensemble de facteurs dont les effets s’additionnent et se cumulent avec le temps : l’âge, une prédisposition familiale, les habitudes de vie (obésité, sédentarité, alimentation déséquilibrée…).

Comment lutter ?

En France, 25% des hommes et 18% des femmes font de l’hypertension. Six mesures non médicamenteuses peuvent aider à réduire les risques :

Réduisez la consommation de sel (moins de 5g par jour) ;

Pratiquez une activité physique régulière ;

En cas de surpoids, essayez de perdre du poids ;

Limitez votre consommation de viandes et privilégiez le végétal ;

Réduisez votre consommation d’alcool ;

Arrêtez de fumer.