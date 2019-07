Incendies : 6 gestes de prévention

Alors qu’une nouvelle vague de fortes chaleurs est annoncée sur l’Hexagone, la sécheresse favorise les départs de feux. Chacun peut et doit participer à la prévention de ces drames.

« En France métropolitaine, en moyenne, 4 000 feux brûlent 11 000 hectares de forêt par an », rappelle le Ministère de la Transition écologique et solidaire. La zone méditerranéenne est la plus concernée par ces tragédies écologiques et humaines. Cette année, « en raison de la sécheresse, les feux se déclarent aussi hors des zones forestières », avertit le ministère.

Ces incendies constituent des catastrophes écologiques et humaines. Ils mettent en danger la vie des habitants et des pompiers luttant contre les flammes. Tandis que « plus de 50% des départs de feux pourraient être évités en appliquant les bons gestes au quotidien », voici les recommandations à conserver à l’esprit les jours de fort risque d’incendie.

Même si vous mourez d’envie d’une grillade, n’allumez ni feu, ni barbecue ;

Ne jetez pas votre mégot par la fenêtre de votre voiture ;

Ne réalisez pas de travaux avec des matériels susceptibles de déclencher un feu (disqueuse, soudure…) ;

Ne stockez pas vos combustibles (bois, fuel, butane) contre votre maison,

Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, prévenez le 18 ou le 112 et essayez de localiser le feu avec précision ;

Confinez-vous, ne fuyez pas, votre habitation est le meilleur abri.