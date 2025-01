Incendies de Los Angeles : quels risques pour la santé ?

Une série d'incendies dévastateurs frappe actuellement Los Angeles, créant une situation sanitaire préoccupante. Au-delà de la menace directe des flammes, c'est la fumée toxique qui inquiète. Sans oublier l’impact psychologique d’un tel événement.

De graves incendies se propagent à Los Angeles. Si le principal danger immédiat réside dans les flammes, les feux ont plongé la ville dans un épais nuage de fumée, provoquant des avertissements sur la qualité de l’air dans plusieurs régions du sud de la Californie.

Cité par la chaîne Euronews, Xavier Becerra, secrétaire américain à la Santé alerte : « nous n’avons plus à faire au genre de fumée que l’on voyait autrefois lors des incendies de forêt, où la végétation brûlait. Nous avons maintenant tout un tas de matières toxiques qui brûlent et sont rejetées dans l’air ».

La fumée des feux de forêt peut entraîner des niveaux élevés de pollution de l’air. La pollution par les particules étant particulièrement nocive pour la santé publique :

augmentation du risque d’asthmes sévères ;

infarctus du myocarde ;

AVC ;

diminution de la fonction pulmonaire ;

décès prématurés.

Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires sont plus sensibles aux effets des fumées.

Des risques à plus longs termes

es conséquences peuvent ensuite se manifester des années plus tard. Il s’agit « de troubles et maladies cardio-vasculaires, de pneumopathies et de cancers », rappelle ainsi la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à laquelle sont affiliés les pompiers.

Ainsi selon une récente étude canadienne par exemple, les personnes exposées aux feux de forêt présentent un risque accru de cancer du poumon et de tumeurs cérébrales. Selon les auteurs, les populations ayant vécu à moins de 50km de feux de forêts au cours des 10 dernières années affichaient des taux de tumeurs cérébrales et de cancer du poumon plus élevés (respectivement 10 % et 4 %) que celles habitant plus loin. En cause, certains polluants qui persistent plus longtemps dans l’environnement, ce qui est notamment le cas des métaux lourds et des hydrocarbures.

Citons enfin le risque psychologique auquel sont exposés les habitants. Un risque inhérent à la perte d’un proche ou aux biens matériels qui partent en fumée. Une étude relative aux incendies de 2009 en Australie, connus sous le nom de « samedi noir » et qui avaient fait 173 morts, avait en effet révélé que 5 ans après, plus de 20 % des personnes ayant vécu le drame souffraient encore d’un syndrome de stress post-traumatique ou de de dépression.