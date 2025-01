Infarctus, AVC, hypertension… Vivre à proximité d’un aéroport augmente les risques

Trop de bruit est mauvais pour la santé. Preuve supplémentaire avec un travail britannique montrant que vivre près d’un aéroport et être exposé aux sons des avions augmente la probabilité d’infarctus du myocarde, d'arythmies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.

Plusieurs travaux ont déjà mis en avant l’effet délétère du bruit des avions sur la tension artérielle. Mais là ne s’arrêtent pas les méfaits cardiovasculaires. Des chercheurs du University College de Londres ont examiné les données détaillées d’imagerie cardiaque de 3 635 personnes vivant à proximité de quatre grands aéroports d’Angleterre.

Ils ont ainsi comparé les cœurs de celles et ceux qui vivaient dans des zones où le bruit des avions était le plus élevé avec celles et ceux qui vivaient là où le bruit était le plus faible.

Résultat : là où les sons étaient supérieurs aux niveaux recommandés, les muscles cardiaques étaient plus rigides et plus épais, se contractaient et se dilataient moins facilement et étaient moins efficaces pour pomper le sang dans le corps. Des effets particulièrement marqués pendant la nuit, probablement en raison de la perturbation du sommeil.

Un risque doublé… voire quadruplé

Selon les analyses, ces anomalies pourraient multiplier par deux à quatre le risque d’événements cardiaques majeurs comme les infarctus du myocarde, les arythmies graves ou les accidents vasculaires cérébraux.

Comme l’explique le Dr Gaby Captur, cardiologue et principal auteur de ce travail, « le bruit de notre environnement peut provoquer la libération de cortisol, l’hormone du stress et entraîner une suractivation du système nerveux sympathique, provoquant une augmentation de la pression artérielle, une constriction ou une dilatation des artères… ».

« Notre étude est observationnelle, nous ne pouvons donc pas affirmer avec certitude que des niveaux élevés de bruit des avions ont provoqué ces différences dans la structure et la fonction cardiaques », prend-il le temps de préciser. « Cependant, nos résultats s’ajoutent à un nombre croissant de preuves montrant que ces bruits nuisent à notre santé en général et à notre santé cardiaque en particulier. »

Si le rôle du bruit sur la santé cardiaque est toujours à l’étude, il existe de nombreuses façons de prendre soin de votre cœur :

En adoptant une alimentation saine et équilibrée ;

En restant physiquement actif ;

En arrêtant de fumer ;

En réduisant votre consommation d’alcool.