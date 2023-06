Infection au Covid-19 : une étude confirme l’influence des groupes sanguins

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreux travaux se sont intéressés au lien entre le groupe sanguin et le fait de développer la maladie. Une étude américaine vient confirmer que les personnes du groupe A seraient plus à risque.

Sans forcément expliquer pourquoi, de nombreux chercheurs ont observé que les personnes du groupe sanguin A seraient plus à même de contracter le SARS-CoV-2, et de souffrir de graves complications en cas de contamination. En revanche, les personnes du groupe O présenteraient moins de risques.

Des scientifiques de la Harvard Medical School confirment ces observations, à savoir que le SARS-CoV-2 infecte de préférence les cellules du groupe sanguin A. Ils apportent néanmoins quelques précisions. Selon eux, « une partie de la protéine Spike, qui est essentielle pour permettre au virus d’envahir les cellules, affiche une affinité pour les cellules du groupe sanguin A, et le virus à son tour montre également une capacité à infecter plus facilement les cellules du groupe sanguin A ».

D’autres expériences ont aussi montré que la souche Omicron avait une préférence encore plus forte pour infecter les cellules du groupe A que le virus d’origine.

Ainsi, pour les auteurs, « les personnes du groupe sanguin A pourraient être 20 % plus susceptibles d’être infectées après une exposition au SARS-CoV-2 par rapport à celles qui ont le groupe sanguin O ». Avant de préciser tout de même que « les personnes du groupe O peuvent encore contracter le virus et le transmettre à d’autres. Elles doivent donc continuer à prendre leurs précautions face au virus. De plus, des facteurs tels que l’âge et les maladies chroniques sont plus importants que le groupe sanguin pour déterminer le risque d’infection grave par le SARS-CoV-2. »