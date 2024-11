Infections virales : comment vous soigner ?

Le rhume, la grippe, la bronchite aiguë et la plupart des otites, des angines et des gastro-entérites sont de nature virale. Par conséquent, pour guérir, pas besoin d’antibiotiques. Bien connaître les symptômes de ces maladies courantes permet de comprendre pourquoi, dans ces cas-là, les antibiotiques n'accélèrent pas la guérison.

En cas de rhinopharyngite, grippe, bronchite aiguë et la majorité des otites et des angines… avec ou sans antibiotiques, vous ne guérirez pas plus vite de ces infections liées à des virus ! Dans la majorité des cas, ces infections disparaissent naturellement en une à deux semaines. Le corps dispose des ressources nécessaires pour lutter seul contre ces virus fréquents en hiver, il suffit de lui laisser le temps de réagir.

– La rhinopharyngite, ou rhume, est systématiquement causée par un virus. La fièvre (souvent inférieure à 39 °C) dure 2 à 3 jours. Le nez coule (sécrétions blanchâtres, jaunes ou vertes) et est bouché pendant 7 à 12 jours, tandis que la toux peut persister jusqu’à 3 semaines.

– La grippe, infection exclusivement virale, provoque fièvre et courbatures pendant 2 à 4 jours. Elle est à l’origine d’une toux qui dure 2 à 3 semaines et d’une fatigue prolongée pouvant s’étendre sur plusieurs semaines.

– L’angine virale représente environ 80 % des angines. L’angine est une inflammation des amygdales situées au fond de la gorge. Il est possible de repérer l’angine bactérienne grâce au test de diagnostic rapide recherchant la bactérie streptocoque (Trod angine ou test rapide d’orientation diagnostique), réalisé par le médecin avant toute prescription. Depuis cet été, les pharmaciens peuvent délivrer des antibiotiques en cas d’angine, à condition de réaliser ce test auparavant. En quelques minutes il est possible de savoir si la personne souffre d’une angine bactérienne nécessitant un antibiotique ou d’une infection virale qui n’en requiert pas.

L’angine virale provoque une fièvre de 2 à 3 jours et un mal de gorge durant environ 7 jours.

– La bronchite aiguë, une inflammation des bronches, est quasiment toujours virale. Les toux grasses avec des sécrétions jaunes ou verdâtres font partie de l’évolution naturelle de la maladie. La fièvre dure 2 à 3 jours et une toux peut durer jusqu’à 3 semaines.

– L’otite moyenne aiguë, après l’âge de 2 ans, guérit généralement sans antibiotiques, la douleur et la fièvre disparaissent en 3 à 4 jours. Elle est causée par une bactérie dans 60 à 70 % des cas (Haemophilus influenzae, pneumocoque…) et par un virus dans les autres cas (virus respiratoire syncytial, virus para-influenzae, rhinovirus…). En cas d’aggravation dans les 2 à 3 jours qui suivent le début des symptômes, il faudra voir ou revoir un médecin qui pourra décider de mettre en place une antibiothérapie.

– Gastro-entérite. Les diarrhées aiguës avec ou sans vomissements sont, la plupart du temps, d’origine virale et ne nécessitent pas d’antibiotiques. Le traitement antibiotique ne se justifie que si la cause bactérienne de la diarrhée a été établie par un examen de selles en laboratoire (coproculture). Un traitement anti parasitaire est prescrit si la diarrhée est due à un parasite (par exemple, une giardiase).

Comment soulager vos symptômes ?

Fièvre, toux, maux de tête, troubles digestifs, courbatures… Ces symptômes sont souvent liés à des infections virales, contre lesquelles les antibiotiques sont inefficaces. Pour les soulager :

– hydratez-vous : buvez suffisamment pour ne pas ressentir la soif ;

– adaptez votre activité physique : elle favorise la récupération de votre organisme ;

– soulagez la fièvre, la douleur, les courbatures : des traitements comme le paracétamol peuvent être utilisés.

En cas de fièvre persistante (température supérieure à 38,5 °C pendant plus de trois jours), d’apparition de nouveaux symptômes ou d’absence d’amélioration de votre état, consultez votre médecin.

Antibiorésistance, à quand la prise de conscience collective ?

En prenant un antibiotique uniquement lorsque c’est indispensable, on contribue à prévenir l’apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques.

Les chiffres récents de Santé publique France annoncés début novembre 2024 montrent une tendance encourageante : après un rebond dans l’utilisation des antibiotiques post-Covid-19, une légère baisse semble se profiler en médecine de ville. « Si l’on analyse l’évolution de 2013 à 2023, en excluant la période exceptionnelle de 2020-2022 liée à la pandémie, la courbe montre une très (trop) lente diminution, fait remarquer le Dr Alexandre Charmillon, infectiologue au Centre Régional en Antibiothérapie du Grand Est et CHRU de Nancy et co-coordinateur du groupe sur le bon usage des antimicrobiens de la SPILF (Société de pathologie infectieuse de langue française). Cette décroissance est plus modeste que souhaitée, mais elle témoigne, je l’espère, d’un début de prise de conscience des prescripteurs et du grand public. Car aujourd’hui, la France conserve l’un des taux de prescriptions d’antibiotiques parmi les plus élevés en Europe : 13 % au-dessus de la moyenne des pays européens. C’est pour cela que nous avons besoin de la mobilisation de tous. »