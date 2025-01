Insuffisance respiratoire : aucune raison de faire une croix sur sa sexualité !

Une relation sexuelle constitue un effort physique, équivalent à la montée de deux étages en consommation d’oxygène. Si cela ne pose aucun problème à la plupart des individus, cela requiert néanmoins une certaine adaptation chez les personnes souffrant d’une insuffisance respiratoire chronique.

Selon la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF), l’insuffisance respiratoire est définie par une « incapacité de l’organisme à assurer l’oxygénation des tissus », avec dans les cas les plus sévères, la nécessité d’administrer de l’oxygène. Ce syndrome est en effet caractérisé par une sensation de respiration difficile, pénible – une dyspnée – susceptible d’apparaître lors d’efforts de plus en plus faibles et pouvant évoluer vers une dyspnée permanente et donc une insuffisance respiratoire modérée voire sévère. Les maladies respiratoires chroniques dans leur ensemble affectent tous les aspects de la qualité de vie, y compris la sphère de la sexualité. Dans une enquête menée en France en 2019, 44 % des patients atteints de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) sévère se disaient gênés par leur dyspnée dans leur vie sexuelle et 40 % déclaraient ne plus avoir d’activité sexuelle.

Ne pas se priver

Faut-il pour autant mettre sa vie sexuelle sous cloche ? Certainement pas ! Les troubles de la sexualité participent à la détérioration de la qualité de vie et du bien-être, favorisant l’apparition de la dépression et affaiblissant l’estime de soi. À l’inverse, préserver ou retrouver une vie amoureuse satisfaisante agit comme un puissant antidépresseur, les relations sexuelles offrant détente et plaisir. De plus, toute activité physique présente des bienfaits. En termes de consommation d’oxygène, l’activité sexuelle équivaut à un effort physique modéré, comparable à monter deux étages par un escalier.

S’adapter

En revanche, ses experts mettent en avant quelques précautions de bon sens. Il s’agit notamment « d’instaurer des conditions propices », lit-on également sur le site www.vivre-avec-ma-maladie-respiratoire.fr/. A savoir par exemple :

être bien reposé ;

adapter l’effort selon ses capacités respiratoires en aménageant le cas échéant, des pauses et autres temps (plus) calmes ;

éviter des positions qui compriment le thorax ou l’abdomen, susceptibles de provoquer un essoufflement ;

comme pour tout autre exercice physique, la prise d’un bronchodilatateur à courte durée d’action, 20 à 30 minutes avant les relations sexuelles, peut être nécessaire ;

la technique de la toux contrôlée avant les relations sexuelles permet d’évacuer les sécrétions bronchiques.

Les personnes traitées par oxygène peuvent conserver l’oxygénothérapie pendant tout ou partie de l’acte sexuel si besoin, éventuellement en augmentant le débit ;

en cas de syndrome d’apnée obstructive du sommeil, un traitement par pression positive continue peut améliorer la dysfonction érectile ;

le kinésithérapeute peut aider à trouver des positions et des exercices respiratoires qui détendent avant les rapports sexuels.

Communiquer

Au-delà, comme soulignent des médecins français dans un travail de 2012, « l’insuffisance respiratoire chronique pose des problèmes spécifiques qui ne se limitent pas à l’intolérance à l’effort ». Référence à différentes sphères de la sexualité qui peuvent être affectées, à l’image de la libido. Sans oublier, « la relation avec le partenaire (qui) peut être altérée », complètent les médecins. Lesquels recommandent ainsi à leurs pairs comme aux patients de ne pas hésiter à aborder le sujet de la sexualité en consultation, de façon à comprendre l’origine du problème. Un conseil qui vaut également pour le couple, bien sûr.

Il est aussi essentiel d’en parler avec un médecin. Le pneumologue ou le médecin généraliste peut être le premier interlocuteur pour offrir une écoute attentive, un accompagnement médical adapté ou une orientation vers un professionnel spécialisé (sexologue, psychologue, kinésithérapeute, etc.). Ce sujet peut également être abordé lors des séjours de réadaptation respiratoire.