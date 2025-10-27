Intervention chirurgicale : moins de stress et d’anesthésiants grâce à la musique

En matière d’opération chirurgicale, une étude publiée dans la revue Music and Medicine vient de démontrer les effets bénéfiques de la musicothérapie pendant l'anesthésie générale. Moins de stress, moins de médicaments nécessaires, les résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer les interventions.

Si elle ne guérit pas, la musicothérapie est reconnue comme une technique de soins et d’accompagnement par la musique et les sons pour apaiser, rééduquer etc. Une nouvelle étude publiée dans Music and Medicine révèle également des effets bénéfiques pendant une anesthésie générale.

Améliorer la guérison

En se concentrant sur des patients subissant une ablation de la vésicule biliaire par laparoscopie des chercheurs indiens ont constaté plusieurs avantages significatifs quant à l’utilisation de la musique :

Une réduction importante de la quantité de propofol (anesthésiant) nécessaire ;

Un réveil plus doux et plus confortable pour les patients ;

Une diminution notable des marqueurs de stress, notamment du cortisol.

« Ce n’est pas simplement de la musique d’ambiance, explique le Dr Tanvi Goel, de l’hôpital Lok Nayak de New Delhi. En diffusant de la musique pendant l’opération, nous impliquons l’ensemble du système nerveux du patient, même sous anesthésie générale. C’est un moyen de réduire la réponse au stress neuroendocrinien à un moment où le corps est particulièrement vulnérable. L’environnement auditif sous anesthésie générale est souvent négligé, mais le son, lorsqu’il est délivré à des fins thérapeutiques, peut accélérer la cicatrisation, réduire le stress et améliorer la récupération, d’une manière que nous commençons à peine à quantifier. »