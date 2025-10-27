Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 959 articles

Intervention chirurgicale : moins de stress et d’anesthésiants grâce à la musique

27 octobre 2025

En matière d’opération chirurgicale, une étude publiée dans la revue Music and Medicine vient de démontrer les effets bénéfiques de la musicothérapie pendant l'anesthésie générale. Moins de stress, moins de médicaments nécessaires, les résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer les interventions.

Si elle ne guérit pas, la musicothérapie est reconnue comme une technique de soins et d’accompagnement par la musique et les sons pour apaiser, rééduquer etc. Une nouvelle étude publiée dans Music and Medicine révèle également des effets bénéfiques pendant une anesthésie générale.

Améliorer la guérison

En se concentrant sur des patients subissant une ablation de la vésicule biliaire par laparoscopie des chercheurs indiens ont constaté plusieurs avantages significatifs quant à l’utilisation de la musique :

  • Une réduction importante de la quantité de propofol (anesthésiant) nécessaire ;
  • Un réveil plus doux et plus confortable pour les patients ;
  • Une diminution notable des marqueurs de stress, notamment du cortisol.

« Ce n’est pas simplement de la musique d’ambiance, explique le Dr Tanvi Goel, de l’hôpital Lok Nayak de New Delhi. En diffusant de la musique pendant l’opération, nous impliquons l’ensemble du système nerveux du patient, même sous anesthésie générale. C’est un moyen de réduire la réponse au stress neuroendocrinien à un moment où le corps est particulièrement vulnérable. L’environnement auditif sous anesthésie générale est souvent négligé, mais le son, lorsqu’il est délivré à des fins thérapeutiques, peut accélérer la cicatrisation, réduire le stress et améliorer la récupération, d’une manière que nous commençons à peine à quantifier. »

  • Source : https://iammonline.com/mmd-journal/

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Intervention chirurgicale : moins de stress et d’anesthésiants grâce à la musique
Lire la suite
Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : que manger pour éviter les rechutes ?
Lire la suite
Pourquoi est-il impossible d’éternuer en dormant ?
Lire la suite
Amylose cardiaque : mieux reconnaitre les symptômes
Lire la suite
Covid-19 :  les vaccins à ARN messager efficaces contre les cancers ?
Lire la suite
Superstitions : pourquoi, malgré la science, nous y croyons quand même un peu ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ?

SUIVANTE

Comment soigner une cystite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils