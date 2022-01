Intolérance au lactose ? Raclette, fondue… c’est possible !

Vous ne digérez pas le lait ? Votre intolérance au lactose vous empêche-t-elle pour autant de déguster une petite raclette en cette saison ? Eh bien non, découvrez pourquoi et comment.

L’intolérance au lactose touche de nombreux adultes. C’est fréquent avec l’âge. En effet, l’activité de la lactase entre la fin de l’enfance et l’âge adulte diminue progressivement. Or « le lactose nécessite une enzyme, la lactase, pour être digéré », explique l’Assurance-maladie sur son site. « La lactase, normalement produite par l’intestin, décompose le lactose provenant de l’alimentation en deux autres sucres (glucose et galactose), qui peuvent être facilement absorbés par l’intestin. ».

Que se passe-t-il en cas d’intolérance au lactose ? « Si la lactase est produite en quantité insuffisante, le lactose n’est pas complètement digéré et parvient dans le colon (gros intestin) où il est fermenté par des bactéries », peut-on lire sur Ameli.fr. « Ce processus provoque la production de gaz (hydrogène, dioxyde de carbone et méthane) dans le gros intestin et crée un appel d’eau dans l’intestin grêle. Il en découle une accélération du transit intestinal avec diarrhées, gaz et douleurs. » Des effets bénins mais très désagréables et plus ou moins prononcés en fonction de la quantité de lactase que produit l’organisme.

Des fromages affinés bien tolérés

Logiquement donc la consommation de produits laitiers, y compris le fromage, est déconseillée en cas d’intolérance au lactose. Exit donc les délicieuses raclette et fondue d’hiver ? Eh bien pas complètement si vous choisissez un fromage affiné. En effet, celui-ci « (à pâte molle, dure et mi-dure) ne contient plus du tout de lactose », assure la Fédération des Producteurs suisses de Lait. « C’est le cas des fromages que l’on utilise pour la fondue ou la raclette. Le lactose se trouve principalement dans la partie liquide du produit laitier. Au cours de la fabrication, le petit-lait, et avec lui une grande partie du lactose, se sépare du fromage. Les bactéries utilisées transforment le lactose restant au cours des premières 24 heures de l’affinage. Voilà pourquoi le fromage affiné est exempt de lactose, et donc bien toléré. » Et ce à l’inverse du fromage frais.

A vous les soirées chaleureuses autour d’un plat de fromage fondu !

A noter : En France, 30 à 50 % des adultes ont une digestion incomplète du lactose.