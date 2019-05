Suite à la survenue de 13 cas graves de syndrome hémolytique et urémique en pédiatrie, plusieurs spécialités à base de lait cru produites par « La Fromagerie Alpine » font l’objet d’un rappel. Le ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation publie les dénominations des fromages. Et précise la marche à suivre si vous avez l’un de ces produits dans votre frigo.

Certains fromages à base de lait cru font l’objet d’un rappel depuis le 27 avril. En cause, la survenue de « 13 cas pédiatriques de syndrome hémolytique et urémique (SHU) », rappelle le ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation. En clair, les enfants ont été contaminés par une bactérie de type E. coli, provoquant une intoxication alimentaire.

Les dénominations et appellations de ces produits fabriqués par « La Fromagerie Alpine » viennent d’être révélées. Il s’agit :

Des Saint-Félicien ou des Saint-Marcellin produits par « La Fromagerie Alpine », vendus avec d’autres spécialités sur des plateaux. L’étiquette de ces produits comporte l’un de ces numéros : FR 35 068 004 CE, FR 59 343 030 CE, FR 63 113 081 CE, FR 84 007 011 CE.

Des « Romans de Romans », de « Tomme / Sac de Vigneron », ou d’« assortiment de fromages de vaches », fromages produits et commercialisés par « La Fromagerie Alpine ». « Tous trois portant le numéro d’agrément : FR 26 281001 CE. »

Des Saint-Félicien ou des Saint-Marcellin produits par « La Fromagerie Alpine », « portant le numéro d’agrément : FR 26 281 001 CE mais commercialisés sous la marque SEILLAC ».

La bactérie E. coli est l’agent pathogène à l’origine du syndrome hémolytique et urémique (SHU). Actuellement, « les investigations épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité alimentaire se poursuivent pour déterminer la source exacte d’infection des différents cas par Escherichia coli de type O26 ».

Les enseignes concernées sont tenues d’informer les consommateurs. Mais si vous avez des doutes, n’hésitez pas à vous « renseigner auprès des responsables du rayon ou du magasin pour savoir si le produit acheté est concerné par l’alerte ».

Si vous avez acheté l’un de ces fromages, ne le mangez pas et ramenez-le au magasin. Cette recommandation concerne surtout « les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées ». Les moins de 5 ans ne doivent en aucun cas consommer ces fromages. En effet, « la consommation de produits à base de lait induit un risque d »infection bactérienne chez l’enfant, surtout pour les moins de 5 ans. Ce risque particulier diminue avec l’âge jusqu’à 15 ans où il rejoint la normale d’après les données scientifiques ».

A noter : Le SHU constitue la « principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les enfants de moins de trois ans ».