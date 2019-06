IST : 1 million d’infections chaque jour dans le monde

L’incidence des infections sexuellement transmissibles (IST) reste tragiquement élevée dans le monde. Une étude menée par l’OMS révèle surtout qu’aucun progrès n’a été réalisé ces dernières années. Les conséquences sur la santé et la vie sociale des malades sont potentiellement terribles. Un constat d’autant plus désespérant que ces infections pourraient toutes être prévenues.

Chlamydiose, syphilis, gonorrhée… Si elles ne sont pas soignées, les infections sexuellement transmissibles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale des patients. Alors qu’elles peuvent toutes être prévenues par une protection adéquate (utilisation correcte et systématique de préservatifs) lors des rapports sexuels et traitées par des médicaments, leur nombre explose. Plus d’1 million de nouveaux cas sont répertoriés chaque jour à l’échelle mondiale chez les 15-49 ans. Résultat, 376 millions de nouveaux cas annuels sont à déplorer.

Dans le détail, 127 millions de nouveaux cas de chlamydiose ont été rapportés en 2016, 87 millions de gonorrhée, 6,3 millions de syphilis and 156 millions de trichomonase.

Aucune amélioration depuis 2012

Non seulement ces chiffres récents sont décevants mais l’OMS déplore qu’aucun progrès n’ait été observé depuis 2012, date du dernier rapport sur le sujet. Ce qui fait qu’actuellement, environ 1 personne sur 25 dans le monde souffre d’au moins une IST.

Ces infections ont un impact néfaste important sur la santé des adultes et des enfants. Non traitées, elles peuvent avoir des effets graves et chroniques sur la santé comme des maladies cardiovasculaires ou neurologiques et un risque augmenté de contamination par le VIH. Mais aussi un risque d’infertilité, de grossesse extra-utérine, de naissance mort-né. Sans oublier une exposition démontrée à la stigmatisation et à la violence domestique.

Test de dépistage et traitement précoce et adapté

L’accès à des tests rapides et peu coûteux, ainsi qu’à des médicaments est crucial dans la lutte contre ce fléau mondial. Par ailleurs, toutes les personnes sexuellement actives devraient être encouragées à se faire tester régulièrement. « Les femmes enceintes devraient systématiquement être testés pour la syphilis et le VIH », recommande même l’OMS. A raison puisque la syphilis cause à elle seule 200 000 naissances d’enfants mort-nés et décès de nouveau-nés en 2016.

A noter : L’IST la plus fréquente est la trichomonase, causée par un parasite. La chlamydiose, la syphilis et la gonorrhée sont causées par des infections bactériennes.