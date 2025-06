IST : quand se faire dépister ?

Comme le souligne l’Assurance-maladie, « le recours au dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) permet un diagnostic précoce, une meilleure prise en charge et une diminution du risque de transmission ». Il est donc important d’y recourir. Mais quand exactement ?

« Chaque jour, plus d’un million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible que l’on peut guérir », rapporte l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Un nombre qui montre combien ces IST se propagent très facilement. A ce titre, rappelons qu’il est tout à fait possible d’avoir une IST sans se sentir malade, sans symptôme et pourtant de la transmettre. D’où l’importance d’un dépistage précoce, synonyme de prise en charge optimale.

Des situations…

En pratique, de nombreuses situations doivent inciter au dépistage, notamment :

– à la suite d’un rapport sexuel non ou mal protégé. Lorsque, par exemple, le préservatif s’est déchiré ;

– avant d’arrêter d’utiliser le préservatif avec un partenaire régulier ;

– avant de débuter une contraception ou avant une interruption volontaire de grossesse (IVG) ;

– lorsqu’une grossesse est envisagée.

Des facteurs de risques…

Il est également recommandé de se faire dépister en présence de certains facteurs de risques. L’Assurance-maladie liste les faits suivants :

– avoir plusieurs partenaires sexuels ;

– avoir changé récemment de partenaire sexuel ;

– être soi-même avec un ou plusieurs partenaires sexuels diagnostiqués avec une IST (gonococcie, syphilis, VIH, chlamydia, etc.) ;

– avoir déjà eu une IST ;

– avoir, lorsqu’on est un homme, des relations sexuelles avec des hommes ;

– être une personne en situation de prostitution ;

– avoir été victime d’un viol.

Où ?

D’une manière générale, au moindre doute sur une éventuelle contamination, parlez-en à votre médecin traitant ou adressez-vous à un centre de dépistage comme les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD). Il est aussi possible de se faire dépister dans les centres de santé sexuelle (ex-centres de planification et d’éducation familiale) et les centres de PMI (protection maternelle et infantile). Pour connaître le centre de dépistage le plus proche, vous pouvez également vous rendre sur le site de Sida Info Service ou les appeler au 0 800 840 800 (appel confidentiel, anonyme et gratuit).

Enfin, comme le rappelle l’Assurance-maladie, « depuis le 1er septembre 2024, un accès direct aux dépistages de 4 infections sexuellement transmissibles (IST) en plus du VIH est possible à la demande, sans ordonnance et sans rendez-vous, dans tous les laboratoires de biologie médicale, y compris les laboratoires des établissements de santé ». Ce dispositif porte le nom de « Mon test IST ».