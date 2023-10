Jeu de la virgule : un danger réel

Diffusé sur TikTok, le « jeu de la virgule » consiste à bloquer par surprise le crâne d’un camarade avant de le tourner sans prévenir, devant, derrière, à droite ou à gauche. Un geste dangereux qui peut fragiliser sévèrement les cervicales.

Il porte le nom de « jeu de la virgule ». Mais les issues possibles à ce jeu sont loin d’être aussi anodines que de perdre ou de gagner. De quoi parle-t-on ? Du phénomène qui se propage sur le réseau social TikTok depuis la rentrée, à raison de plusieurs centaines de milliers de vidéos publiées, consistant à se filmer en train de poser sa main sur le haut du crâne d’un de ses camarades, frère ou soeur. Puis de tourner d’un coup sec dans une autre direction comme pour dévisser la tête.

Le signe d’alerte a été donnée en Nouvelle-Aquitaine, dans un établissement scolaire des Landes, par une maman dont l’enfant avait été victime de ce jeu. Les responsables de collèges et lycées de la région ont tous reçus une note les informant du degré de vigilance à mettre en place.

Comme le note Philippe Sterlingot, président du Syndicat français des ostéopathes (SFDO), dans les colonnes du Figaro, « c’est un jeu débile et inutilement dangereux ». Et quels en sont les dangers précis ? « Le cou est la jonction entre le cerveau, la bouche et le reste du corps. Des tuyaux artériels, veineux, digestifs et la moelle épinière y passent. Faire ce geste peut prendre par défaut les systèmes de défense naturels de l’organisme et le poids de la tête peut créer un mouvement qui dépasse les capacités normales des articulations. »

A noter que les quatre veines jugulaires situées dans le coup sont chargées d’apporter le sang faiblement oxygéné du cerveau jusqu’au cœur. Les artères carotides traversent aussi le cou, ces dernières irriguent l’hémisphère cérébral et la rétine en oxygène et en nutriments.