Jeunes parents : comment entretenir la flamme ?

A l’arrivée d’un enfant, en particulier du premier, le couple est secoué. Comment conserver un lien amoureux de qualité dans ce contexte ? Comment faire cohabiter le couple parental et le couple conjugal ?

Quand on devient parent, le rapport au temps, à l’espace et à l’intimité change. « La relation entre les adultes va s’enrichir, se complexifier », explique Nadia Morand, sexologue clinicienne. « Ce n’est pas nécessairement négatif, mais il faut s’adapter pour que le couple parental ne prenne pas toute la place. » En effet, il arrive trop souvent que les amoureux s’éloignent l’un de l’autre à l’arrivée d’un enfant.

Pour quelles raisons ?

« Tout d’abord, les besoins fondamentaux, dont le sommeil en premier lieu, ne sont plus assouvis », précise Nadia Morand. « Or si on ne dort pas assez, le reste devient corvée et contrainte ». Y compris le sexe.

Autre cause : un déséquilibre dans le partage des tâches et des rôles. Car « pour faire perdurer et vivre le couple conjugal, il faut du temps et de l’espace pour chacun des partenaires », poursuit-elle. « Si un partage s’installe, où un des partenaires s’occupe exclusivement des enfants et porte la charge mentale, tandis que l’autre est tourné vers l’extérieur, cela ne peut pas fonctionner en amour. »

Chacun doit trouver l’espace et le temps de profiter de l’intérieur du foyer, de l’enfant et aussi de la vie extérieure avec plaisir. C’est ainsi que les deux personnes auront la possibilité de sentir du désir pour l’autre.

Se donner rendez-vous

Mais bien entendu, même avec tous ces éléments, les deux amoureux doivent avoir envie de faire l’effort d’entretenir la flamme du désir. « A ce propos, il est intéressant de se donner des rendez-vous pour passer du temps ensemble régulièrement », conseille Nadia Morand. En tant que parent, on a moins de disponibilité et se créer des moments spécifiques pour le couple est une méthode éprouvée. « Il ne s’agit pas de prévoir du sexe mais de se donner rendez-vous pour un cinéma, marcher ou n’importe quoi d’autre afin que le champ des possibilités laisse place au désir », conclut-elle.