Jouets : les autorités alertent une nouvelle fois sur les piles boutons

A la veille de Noël, la DGCCRF estime nécessaire de rappeler l’importance d’une vigilance des parents concernant les piles bouton. Celles-ci peuvent être ingurgitées par accident par les plus petits, risquant de provoquer des dommages sévères, voire le décès.

Les « nombreux cas d’ingestion de piles bouton par de très jeunes enfants, responsables de graves conséquences, parfois mortelles » incitent les autorités sanitaires à renouveler leur alerte à l’adresse des parents ainsi que des personnes ayant la garde d’enfants et des professionnels de santé. En effet, avaler une pile peut entraîner des brûlures et perforation œsophagienne, une hémorragie brutale et imprévisible, la perforation des voies respiratoires.

Entre janvier 1999 et juin 2015, les Centres antipoison ont réalisé une étude compilant 4 030 cas. Tous âges confondus, 2 enfants sont décédés et 21 cas graves ont été observés. Le piles boutons – plates, rondes et de très petite taille – sont utilisées dans de nombreux objets du quotidien, tels que les télécommandes d’appareils domestiques, calculatrices, montres, appareils photos, audioprothèses… Mais aussi de plus en plus de jouets électriques et de livres musicaux notamment. C’est pourquoi Noël et les jours suivants sont particulièrement à risque.

Risque de lésions mortelles

L’ingurgitation d’une pile par un petit enfant « peut entraîner très rapidement la formation de lésions potentiellement mortelles », rappelle la DGCCRF. C’est pourquoi il est essentiel de bien réagir en cas d’ingestion, même supposée. « N’attendez pas, chaque minute compte ! »

Appelez IMMEDIATEMENT un Centre antipoison ou le 15 qui vous indiquera la marche à suivre ;

Conduisez votre enfant dans le service d’urgence indiqué par le Centre antipoison, qui lui transmettra le protocole à suivre.

Prévenir les accidents

Afin d’éviter ces accidents, ayez les bons réflexes :

Conservez les piles bouton hors de portée d’un enfant qu’elles soient encore emballées ou usagées ;

Vérifiez que le compartiment à piles des objets qui en contiennent est bien sécurisé et ne peut pas être ouvert facilement. Dans le cas contraire, ne laissez pas l’objet contenant les piles bouton à portée d’un enfant ;

Privilégiez l’achat d’appareils dont le compartiment à piles est sécurisé (ex. présence d’une vis ou d’un dispositif de blocage nécessitant une manipulation pour l’ouvrir).