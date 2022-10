Journée mondiale de la vue : faites examiner gratuitement vos yeux !

Ce jeudi 13 octobre est marqué par la Journée mondiale de la Vue. C’est aussi le coup d’envoi du rendez-vous annuel de la prévention en santé visuelle organisé par l’Association pour l’amélioration de la vue (AsnaV), jusqu’au 22 octobre. Au programme, des tests gratuits chez certains opticiens et orthoptistes.

Le deuxième jeudi d’octobre : c’est la date choisie en 1998 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour mettre un coup de projecteur sur notre vue. Coordonnée par l’IAPB (International Agency for Prevention of Blindness, l’Agence internationale de prévention de la cécité, ndlr), l’édition 2022 de la Journée mondiale de la Vue est donc organisée, partout dans le monde, ce jeudi 13 octobre. Objectif : « attirer l’attention du monde sur l’importance de la santé oculaire pour tous, partout ».

Et ce n’est bien sûr par un hasard si, en France, cette journée a été choisie par l’Association pour l’amélioration de la vue (AsnaV) pour lancer son opération annuelle de prévention. A partir de ce jeudi et jusqu’au samedi 22 octobre, donc, environ 4000 opticiens et orthoptistes proposent à l’ensemble de la population adulte de tester, gratuitement, ses capacités visuelles. Afin, par exemple, de s’assurer que l’on a les capacités visuelles nécessaires pour passer l’examen du permis de conduire, ou de vérifier que sa correction est toujours optimale. Ce test de vue, non médical, devra être complété par un rendez-vous chez l’ophtalmologiste si une anomalie est détectée.

12 heures d’écran par jour

Si l’on en croit le 16e Baromètre de la Santé Visuelle AsnaV – Opinion Way, réalisé en avril 2021, il y a urgence à reprendre en main sa santé visuelle. Il en ressort globalement que le comportement des Français vis-à-vis de leur vue s’est fortement dégradé depuis la crise sanitaire : plus de la moitié des personnes interrogées ont ainsi le sentiment d’avoir davantage sollicité leur vue pendant la crise sanitaire, en raison notamment d’une plus forte exposition aux écrans (12 heures par jour en moyenne, jusqu’à 16 heures pour les plus jeunes).

Mais s’ils ont constaté l’apparition de troubles qui n’existaient pas auparavant (picotements, brûlures, larmoiements, maux de tête, fatigue visuelle…), « seule la moitié d’entre eux, un peu moins chez les jeunes, a décidé de consulter un ophtalmologiste ». Un comportement qui, cependant, préexistait à la crise sanitaire : « la principale démarche de prévention qui consiste à effectuer un check-up de routine chez son ophtalmologiste, n’est plus entreprise que par 46 % des Français, une donnée en chute de 28 points en 10 ans ! ». Une donnée qui s’explique aussi, en grande partie, par la difficulté d’obtenir des rendez-vous chez ces médecins spécialistes de la vision.

A noter : Pour trouver l’opticien partenaire de l’opération le plus proche de chez vous, rendez-vous ici. Les tests de vue sont réalisables toute l’année.