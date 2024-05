Journée mondiale de l’hypertension : quel est l’âge de vos artères ?

Ce vendredi 17 mai 2024 se tient la journée mondiale de l’hypertension. L’occasion de savoir si l’âge de vos artères est bien en phase avec votre âge civil. On a parfois des surprises : en France, 5 millions d’adultes ignorent qu’ils sont hypertendus !

Quel est l’âge de vos artères ? Pour le savoir, cela ne vous prendra que quelques secondes, en réalisant un « Autotest de la Tension », à domicile ou en pharmacie, seul ou avec l’aide d’un professionnel de santé. La Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle (FRHTA) et le Comité français de lutte contre l’hypertension artérielle (CFHTA) met à disposition un petit questionnaire à remplir avec les données mesurées par un autotensiomètre.

Jusqu’au 18 mai 2024 dans 1200 pharmacies GIPHAR qui participent aux « 6 jours du Cœur », il est possible de réaliser un AutoTest Tension.

Pour qui ?

Toute personne âgée de 20 ans ou plus présentant des facteurs de risque tels que le surpoids, une consommation importante d’aliments contenant du sel caché (plats industriels…), ou ayant des antécédents familiaux d’hypertension artérielle devrait mesurer sa tension régulièrement.

Mais attention, l’hypertension artérielle peut survenir chez des individus de poids normal, ceux qui pratiquent régulièrement une activité physique et sportive, et ceux dont l’hygiène de vie est satisfaisante. De manière générale, il est recommandé à tous les adultes de réaliser un test de tension une fois par an à partir de l’âge de 30 ans, et d’investir dans un tensiomètre automatique.

L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie chronique la plus répandue en France, touchant 17 millions de personnes en 2023. Environ 1 million de nouveaux patients commencent un traitement antihypertenseur chaque année.

Utiliser un tensiomètre automatique, pas à pas

Pour réaliser un autotest de la tension, il faut se procurer un tensiomètre automatique. Ce dispositif se compose d’un brassard et d’un bloc électronique. Plusieurs règles doivent être respectées. Lorsque l’on prend cinq minutes au calme avec un tensiomètre automatique, il est recommandé de s’asseoir confortablement, en position assise, au repos complet. Il est important de ne pas fumer, de ne pas parler et de ne pas croiser les jambes pendant la mesure. Ensuite, positionner le brassard correctement sur son bras. Il est préconisé de réaliser plusieurs mesures, deux au minimum.

Réaliser l’autotest de la tension en vidéo

Quelles sont les valeurs normales d’une pression artérielle ?

Une tension systolique (SYS) de 120 mmHg ou moins et une tension diastolique (DIA) de 80 mmHg ou moins sont considérées comme normales. Une tension systolique supérieure à 140 mmHg, ou une tension diastolique supérieure à 90 mmHg, indique une hypertension artérielle. Une tension systolique entre 120 et 140 mmHg ou une tension diastolique entre 80 et 90 mmHg indique un état intermédiaire, parfois appelé pré-hypertension. Étant donné que la tension artérielle peut varier, répéter la mesure est nécessaire avant de confirmer le diagnostic d’hypertension.

Une tension élevée ? C’est peut-être le signe d’une hypertension artérielle

Pour interpréter les tensions mesurées et obtenir un conseil personnalisé, les chiffres affichés sur l’écran du tensiomètre doivent être consignés sur le test « Mesurer la tension ». Ensuite, la personne peut présenter ce test à son professionnel de santé pour obtenir un avis médical. Notamment celui de réaliser une automesure sur trois jours lorsque la tension mesurée s’est avérée trop élevée.

Il permet également de détecter une tension « Blouse Blanche », c’est-à-dire une tension élevée liée au contexte médical, ou une tension dite masquée. Selon les résultats de l’enquête FLAHS 2022, une « tension blouse blanche » concerne 55 % des sujets âgés de 70 ans et plus, ainsi que 50 % des personnes âgées de 35 à 64 ans.

Pourquoi dépister l’hypertension artérielle est-il si utile ?

Parce qu’elle ne provoque le plus souvent aucun symptôme. Or, son évolution silencieuse pendant des années peut provoquer des maladies cardiaques, neurologiques (accident vasculaire cérébral, ischémie et hémorragie cérébrales, maladie d’Alzheimer, démence vasculaire), rénales (insuffisance rénale, néphropathie vasculaire) ou vasculaires (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, troubles du rythme, mort subite). Non ou mal traitée, l’hypertension artérielle est la première cause de décès et de handicaps sévères dans le monde.

Liens utiles :

SuiviHTA est une application gratuite disponible pour tablettes et smartphones, scientifiquement validée par la Fondation Hypertension.

Savoir choisir et utiliser un tensiomètre automatique