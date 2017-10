Journée mondiale de la Vue: faire reculer la cécité

Dans le monde, plus de 250 millions de personnes souffrent d’un trouble de la vision. Parmi elles, 36 millions sont aveugles. La journée mondiale de la Vue ce 12 octobre est l’occasion d’évoquer ce handicap. Malgré les progrès globaux, son poids reste non négligeable. En particulier dans les pays les plus fragiles.

Depuis les années 1990, le handicap lié à des troubles visuels n’a cessé de baisser. Grâce notamment à une réduction de l’onchocercose et du trachome, ainsi qu’une amélioration globale de l’accès aux soins oculaires. Les troubles visuels non corrigés et les cataractes non opérées restent toutefois les deux principales causes de handicap visuel. La DMLA, le glaucome et la rétinopathie diabétique comptent également parmi les raisons de ces troubles.

Malgré les progrès, et en raison notamment du vieillissement de la population, le nombre de personnes concernées par la cécité devrait tripler d’ici à 2050. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime en effet que 115 millions d’individus seront aveugles, alors qu’ils sont aujourd’hui environ 36 millions. Or près de 80% de leurs causes pourraient être prévenues ou guéries.

Comment agir ?

Instituée en 2000, la Journée mondiale de la Vue est l’occasion pour l’OMS de défendre le droit à la vue et de développer l’accès aux soins. « Elle permet de ne pas oublier que la vision est une part importante de notre manière d’interagir avec le monde qui nous entoure, dans notre famille, à l’école ou au travail », souligne le Dr Etienne Krug, directeur du département management des maladies non transmissibles, du handicap et de la prévention de la violence à l’OMS.

Pour réduire l’impact du handicap lié à la cécité, l’OMS soutient ses pays membres dans la mise en place de politiques d’amélioration de l’accès aux soins visuels. Objectif, atteindre les buts établis par le plan 2014-2019, soit la réduction de 25% des cécités évitables d’ici à 2019.