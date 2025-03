Journée mondiale du bonheur : qui sont les Français les plus heureux ?

Une majorité de personnes dans le monde se déclarent heureuses ; 71 % en moyenne selon une enquête sur le bonheur réalisée par Ipsos dans 30 pays. La France se situe légèrement au-dessus avec une moyenne de 73 %. Toutefois, l’Hexagone est l’un des pays les plus pessimistes au monde.

Quelle tranche de la population est la plus heureuse en France ? À l’occasion de la journée mondiale du bonheur, l’institut de sondage Ipsos publie, en partenariat avec l’école d’ingénieurs CESI, une enquête* sur le bonheur. Dans le monde, 71 % des personnes se déclarent heureuses. L’Inde arrive en tête (88 %), devant les Pays-Bas (86 %) et le Mexique (82 %). En France, elles sont 73 %. C’est 2 points de plus qu’en 2024 mais 14 points de moins qu’en 2014 ! 23 % des Français se déclarent « pas très heureux », 5 % « pas heureux du tout ».

Une minorité de Français estiment jouir d’une bonne qualité de vie

Les baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) sont les plus heureux à l’échelle mondiale avec 75 % de réponses positives. La génération X (nés entre 1965 et 1979) est la tranche de la population la plus malheureuse avec seulement 68 % des répondants se déclarant heureux.

Si une majorité de Français se déclarent heureux, seuls 30 % d’entre eux estiment jouir d’une bonne qualité de vie, en queue de peloton des 30 pays étudiés, juste devant la Turquie, la Corée du Sud, la Hongrie et le Japon. Et si, dans de nombreux pays, la population estime que cette qualité de vie va s’améliorer dans les 5 prochaines années, seuls 29 % des Français y croient. Seuls les Japonais sont encore plus pessimistes que les Français.

Les difficultés financières source de malheur pour 48 % des Français

Leur source majeure de stress et d’affliction ? Les difficultés financières pour 48 % d’entre eux, devant le manque de sens dans leur vie (29 %), l’instabilité politique et les tensions sociales (26 %). Pour autant, ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur puisque les premières sources de bonheur des Français sont la famille et les enfants, les amis, le fait de sentir aimé, le logement et enfin, la relation avec la ou le partenaire.

Et 25 % d’entre eux déclarent souffrir de problème de santé mentale, comme l’anxiété ou la dépression, qui nuisent à leur qualité de vie. 25 % affirment aussi que leur santé physique est à l’origine de leur malheur. Pour rappel, selon l’Organisation mondiale de la Santé, la santé se définit par un état de complet bien-être physique, mais aussi mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

*Enquête réalisée par Ipsos menée dans 30 pays auprès de 23 675 adultes âgés de 18 et plus sur sa plateforme en ligne Global Advisor et, en Inde, sur sa plateforme IndiaBus, entre le 20 décembre 2024 et le 3 janvier 2025.