La cannelle peut-elle faire baisser la tension artérielle ?

La cannelle est régulièrement mise en avant comme une solution naturelle pour réduire la tension artérielle. Si cette épice possède certains effets biologiques intéressants, les preuves scientifiques restent toutefois insuffisantes pour en faire un véritable outil de prise en charge de l’hypertension.

Plusieurs études se sont penchées sur l’impact de la cannelle sur la tension artérielle. Certaines méta-analyses suggèrent une légère diminution de la tension systolique et diastolique. Ces effets ont surtout été observés après une consommation régulière pendant plusieurs semaines, en particulier chez des personnes en surpoids ou présentant des troubles métaboliques. Cependant, ces résultats ne sont pas retrouvés de manière systématique. De nombreuses études ne montrent qu’un effet très faible, voire inexistant.

Si la cannelle contient des composés actifs, comme le cinnamaldéhyde, connus pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’ils entraînent une baisse cliniquement significative et durable de la tension artérielle chez l’être humain.

Gare aux compléments alimentaires

Consommée en quantités alimentaires normales, la cannelle ne pose généralement pas de problème. En revanche, la prudence s’impose avec les compléments alimentaires, qui peuvent contenir des doses élevées et parfois mal contrôlées. Il faut également noter que certains types de cannelle, en particulier la Cassia, sont riches en coumarines, des substances pouvant être toxiques pour le foie en cas de consommation excessive. Un avis médical est donc recommandé, surtout chez les personnes sous traitement antihypertenseur.

La cannelle peut donc s’inscrire dans une alimentation variée et équilibrée, sans se substituer aux médicaments prescrits ni aux mesures de mode de vie essentielles, comme l’activité physique, la réduction du sel et la gestion du stress.