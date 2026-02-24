Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 346 articles

La cannelle peut-elle faire baisser la tension artérielle ?

24 février 2026

La cannelle est régulièrement mise en avant comme une solution naturelle pour réduire la tension artérielle. Si cette épice possède certains effets biologiques intéressants, les preuves scientifiques restent toutefois insuffisantes pour en faire un véritable outil de prise en charge de l’hypertension.

Plusieurs études se sont penchées sur l’impact de la cannelle sur la tension artérielle. Certaines méta-analyses suggèrent une légère diminution de la tension systolique et diastolique. Ces effets ont surtout été observés après une consommation régulière pendant plusieurs semaines, en particulier chez des personnes en surpoids ou présentant des troubles métaboliques. Cependant, ces résultats ne sont pas retrouvés de manière systématique. De nombreuses études ne montrent qu’un effet très faible, voire inexistant.

Si la cannelle contient des composés actifs, comme le cinnamaldéhyde, connus pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’ils entraînent une baisse cliniquement significative et durable de la tension artérielle chez l’être humain.

Gare aux compléments alimentaires

Consommée en quantités alimentaires normales, la cannelle ne pose généralement pas de problème. En revanche, la prudence s’impose avec les compléments alimentaires, qui peuvent contenir des doses élevées et parfois mal contrôlées. Il faut également noter que certains types de cannelle, en particulier la Cassia, sont riches en coumarines, des substances pouvant être toxiques pour le foie en cas de consommation excessive. Un avis médical est donc recommandé, surtout chez les personnes sous traitement antihypertenseur.

La cannelle peut donc s’inscrire dans une alimentation variée et équilibrée, sans se substituer aux médicaments prescrits ni aux mesures de mode de vie essentielles, comme l’activité physique, la réduction du sel et la gestion du stress.

  • Source : Cleveland Clinic - American Heart Association (AHA) - European Food Safety Authority (EFSA)

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Grossesse : quand le stress maternel devient un risque réel de fausse couche
Lire la suite
Comment la chaleur impacte-t-elle le poids des bébés à la naissance ?
Lire la suite
Cancer : la santé mentale jouerait un rôle dans le risque de décès
Lire la suite
La cannelle peut-elle faire baisser la tension artérielle ?
Lire la suite
Vaccin universel : une réussite inattendue chez les souris !
Lire la suite
Tension artérielle : que se passe-t-il quand on réduit le sel pendant une semaine ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ?

SUIVANTE

Comment poursuivre mon allaitement avec une mastite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils