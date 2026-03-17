Accueil » Santé Publique » Rendez-vous médicaux : des délais d’attente 3 fois plus longs qu’en 2019
Attendre quatre mois et demi pour consulter un dermatologue, plus de trois mois pour voir un cardiologue ou même douze jours pour un rendez-vous chez un généraliste : ces délais, qui paraissaient énormes, semblent être devenus la norme en France. Le dernier baromètre de la Fondation hospitalière de France dresse un constat préoccupant sur l’accès aux soins dans l’Hexagone, révélant une situation qui ne cesse de se dégrader.
Par rapport à 2019, il faut désormais attendre trois fois plus longtemps pour consulter un médecin généraliste et deux fois plus longtemps pour obtenir un rendez-vous chez un ORL, un cardiologue ou un dermatologue.
Face à ces obstacles, de plus en plus de Français renoncent simplement à se soigner. Près de trois quarts des personnes ayant répondu au baromètre déclarent avoir déjà renoncé à au moins un acte de soin au cours des cinq dernières années.
Les raisons de ces renoncements sont multiples, mais trois se détachent nettement :
Conséquence directe de ces difficultés d’accès aux soins : un engorgement des services d’urgence pour des motifs qui ne relèvent pourtant pas de l’urgence médicale. Le baromètre révèle qu’un Français sur deux s’est déjà rendu aux urgences alors que son cas ne le nécessitait pas.
Pourquoi un tel comportement ? Les raisons évoquées sont révélatrices des dysfonctionnements du système :
Cette situation n’est pas seulement une source d’inconfort ou de frustration pour les patients. Elle représente un véritable enjeu de santé publique, avec des conséquences graves possibles : diagnostics tardifs, aggravations de pathologies non traitées, inégalités croissantes face à la santé.
La progression constante des délais d’attente depuis 2019 montre que la crise est structurelle et s’inscrit dans la durée. Déserts médicaux, vieillissement de la population, manque d’attractivité de certaines spécialités médicales : les causes sont multiples et appellent des réponses à la hauteur des enjeux.
Source : Enquête IPSOS – BVA pour la Fondation hospitalière de France – Menée auprès 2 500 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population vivant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus, du 18 au 24 février 2026
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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