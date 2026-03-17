Rendez-vous médicaux : des délais d’attente 3 fois plus longs qu’en 2019

Selon le dernier baromètre de la Fondation hospitalière de France, rendu public ce 17 mars, les délais d'attente pour consulter un médecin explosent. Les renoncements aux soins atteignent des niveaux alarmants.

Attendre quatre mois et demi pour consulter un dermatologue, plus de trois mois pour voir un cardiologue ou même douze jours pour un rendez-vous chez un généraliste : ces délais, qui paraissaient énormes, semblent être devenus la norme en France. Le dernier baromètre de la Fondation hospitalière de France dresse un constat préoccupant sur l’accès aux soins dans l’Hexagone, révélant une situation qui ne cesse de se dégrader.

Des délais d’attente qui s’allongent dramatiquement et un renoncement aux soins

Par rapport à 2019, il faut désormais attendre trois fois plus longtemps pour consulter un médecin généraliste et deux fois plus longtemps pour obtenir un rendez-vous chez un ORL, un cardiologue ou un dermatologue.

Face à ces obstacles, de plus en plus de Français renoncent simplement à se soigner. Près de trois quarts des personnes ayant répondu au baromètre déclarent avoir déjà renoncé à au moins un acte de soin au cours des cinq dernières années.

Les raisons de ces renoncements sont multiples, mais trois se détachent nettement :

59 % des Français ont renoncé à des soins en raison de délais d’obtention de rendez-vous jugés trop longs ;

40 % pour des raisons financières ;

38 % des Français ont abandonné l’idée de consulter à cause de la distance géographique.

Les urgences hospitalières, un recours par défaut

Conséquence directe de ces difficultés d’accès aux soins : un engorgement des services d’urgence pour des motifs qui ne relèvent pourtant pas de l’urgence médicale. Le baromètre révèle qu’un Français sur deux s’est déjà rendu aux urgences alors que son cas ne le nécessitait pas.

Pourquoi un tel comportement ? Les raisons évoquées sont révélatrices des dysfonctionnements du système :

ne pas savoir à qui s’adresser en dehors du service d’urgence hospitalier ;

l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste ou spécialiste dans un délai acceptable ;

le refus de prise en charge sans rendez-vous par les médecins de ville.

Cette situation n’est pas seulement une source d’inconfort ou de frustration pour les patients. Elle représente un véritable enjeu de santé publique, avec des conséquences graves possibles : diagnostics tardifs, aggravations de pathologies non traitées, inégalités croissantes face à la santé.

La progression constante des délais d’attente depuis 2019 montre que la crise est structurelle et s’inscrit dans la durée. Déserts médicaux, vieillissement de la population, manque d’attractivité de certaines spécialités médicales : les causes sont multiples et appellent des réponses à la hauteur des enjeux.