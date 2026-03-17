Alimentation : qu’est-ce qu’un aliment rassasiant ?

Un aliment rassasiant réduit efficacement la sensation de faim et retarde la prise alimentaire suivante. Mais quelles particularités expliquent cette propriété ?

Un aliment rassasiant diminue la sensation de faim. Cet effet repose sur plusieurs mécanismes physiologiques : le volume de l’estomac, la stimulation des hormones de la satiété et la vitesse de digestion.

Les aliments riches en protéines augmentent la satiété

De nombreuses études ont constaté cet effet : les repas contenant des aliments riches en protéines diminuent la sensation de faim et augmentent la sensation de satiété par rapport aux repas pauvres en protéines.

Une question restait en suspens : les protéines végétales sont-elles aussi satiétogènes que les protéines animales ? Des chercheurs danois ont évalué l’influence d’un repas à base de protéines végétales (fèves/pois cassés) sur les sensations d’appétit, comparativement à des repas contenant le même nombre de calories et équilibrés en macronutriments à base de protéines animales (veau/porc ou œufs). Leur conclusion : « aucune différence n’a été constatée entre les repas en ce qui concerne la faim, la satiété, la sensation de plénitude, la consommation alimentaire anticipée ou le score composite d’appétit ».

Les fibres alimentaires favorisent la satiété. Vraiment ?

Les fibres augmenteraient le volume du « bol alimentaire » et ralentiraient la digestion, via la stimulation de certaines hormones de satiété (GLP-1, PYY). Globalement toutes les données scientifiques vont dans le même sens. Mais des chercheurs de l’université du Minesota (USA) ont analysé un grand nombre d’études et sont plus mitigés : pour eux, les fibres peuvent influencer la satiété, mais leur effet est variable. « La plupart des apports ponctuels (contrairement à un apport régulier, ndlr) en fibres (61 %) n’ont pas augmenté la satiété », écrivent-ils. Mais ils concèdent : « les effets rassasiants du β-glucane, des fibres de lupin, du son de seigle, du seigle complet ou d’une alimentation globalement riche en fibres ont été confirmés par plusieurs publications ».

Une dernière étude en date, australienne et parue début 2026 a compilé la littérature scientifique sur les effets des fibres céréalières sur la satiété : une consommation plus élevée de fibres céréalières par rapport à un groupe témoin à faible consommation de fibres produit des effets positifs sur la satiété, surtout celles provenant du seigle et de l’avoine.

Les aliments volumineux et riches en eau rassasient davantage

Le volume alimentaire et la densité énergétique influencent la satiété : les aliments riches en eau ou volumineux occupent plus l’estomac pour un apport calorique plus faible. Parmi d’autres études, des analyses de la satiété alimentaire ont montré que la teneur en eau, fibres et protéines est positivement corrélée à un index de satiété des aliments. Une étude très citée dans ce domaine montre que l’augmentation du volume alimentaire par ajout d’eau (donc des aliments plus volumineux et moins denses en énergie) augmente la satiété et réduit l’apport énergétique ultérieur.

Une autre revue publiée dans Nutrition Reviews en 2017 suggérait elle aussi que les aliments à faible densité énergétique (c’est-à-dire beaucoup d’eau et peu de calories par gramme) favorisent la satiété, réduisent la sensation de faim.

Concrètement, de quels aliments rassasiants parle-t-on ?

Parmi les sources de protéines animales, on trouve les œufs, le poisson, la viande maigre et certains produits laitiers riches en protéines (fromage blanc, yaourt nature).

Les légumineuses et sources végétales de protéines ont un effet similaire. Les lentilles, pois chiches, haricots et pois cassés, ainsi que le tofu et le quinoa, sont riches en fibres et protéines, ce qui augmente le volume gastrique et prolonge la sensation de satiété sur plusieurs heures.

Les céréales complètes et riches en fibres participent également à la satiété. Les flocons d’avoine, le muesli sans sucre ajouté, le riz complet, le boulgour, le sarrasin et le pain complet ou de seigle ralentissent la digestion.

Les légumes et fruits volumineux ou riches en eau complètent ce groupe. Les légumes-feuilles (salade, chou frisé, épinards), le brocoli, le chou-fleur, les courgettes et les carottes crues, ainsi que les fruits entiers riches en eau (melon, pastèque, orange, pomme), remplissent l’estomac avec peu de calories, renforçant la sensation de satiété.

Enfin, certains aliments combinant volume élevé et faible densité énergétique sont particulièrement rassasiants. Les pommes de terre cuites à l’eau, ainsi que les soupes de légumes, permettent de se sentir rassasié tout en limitant l’apport calorique.