La cellulite, un problème féminin

Très nombreuses sont les femmes qui disent souffrir d’avoir la peau de leur ventre ou de leurs jambes couverte de cellulite. De quoi s’agit-il ? Et pourquoi cela concerne-t-il presque exclusivement la gent féminine ?

Lipodystrophie, c’est son nom véritable. Mais elle est plus connue sous celui de cellulite ou encore de peau d’orange ou capitons. Il s’agit de cellules adipeuses engorgées dans la couche profonde de la peau appelée hypoderme, qui donne un aspect de peau d’orange à la cuisse, à la fesse ou à la jambe. Avec un effet peu esthétique.

Hormones et finesse de la peau

Les hommes n’en ont que très rarement. Pourquoi ? En réalité, ce phénomène – qui ne présente aucune gravité, survient largement sous l’effet des œstrogènes, des hormones féminines. Résultat, les cellules graisseuses – les adipocytes – situées sous la peau, stockent la graisse et gonflent. Et si une alimentation trop grasse et sucrée, associée à un mode de vie sédentaire, favorise cette manifestation cutanée, la finesse de la peau des femmes explique également pourquoi les hommes en ont moins.

Selon le Dr Caroline Lefebvre Sagui, si cette cellulite adipeuse est la plus fréquente, il existe aussi une forme de fibreuse et une autre aqueuse. La cellulite fibreuse « crée un effet bosselé avec une couleur parfois violacée de la zone concernée ». Et elle est douloureuse au toucher. Quant à la forme aqueuse, « elle résulte principalement d’une mauvaise circulation sanguine ».

Quoi qu’il en soit, un mode de vie sain est le meilleur moyen de prévenir la cellulite. Mais, parfois, celle-ci survient malgré tout. Alors quelles sont les solutions ? D’après une méta-analyse de 2015, « il n’existe pas de preuve évidente que les traitements proposés présentent une réelle efficacité ».