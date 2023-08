La leptospirose, nouvelle maladie à déclaration obligatoire

Pathologie bactérienne transmise notamment par le contact avec de l’eau contaminée, la leptospirose est désormais une maladie « à déclaration obligatoire ».

Elle rejoint la liste des 37 maladies nécessitant un signalement aux autorités de santé via le système de surveillance épidémiologique LABOé-Si. La leptospirose est une maladie bactérienne qui se transmet à l’être humain par contact avec de l’urine d’animaux porteurs de l’infection ou de l’eau douce polluée par cette urine. Les principaux réservoirs de la leptospirose sont les rongeurs.

La leptospirose est ainsi une maladie professionnelle reconnue chez les égoutiers et les éboueurs. Elle peut aussi être contractée au cours d’une simple baignade.

Quels sont les symptômes ?

Après une phase d’incubation d’une dizaine de jours en moyenne, divers symptômes peuvent apparaître brutalement, en fonction de la forme de la maladie. Il peut s’agir, pour les formes modérées, d’une fièvre élevée s’installant en quelques heures, accompagnée de maux de tête, parfois de conjonctivite, d’éruption cutanée et souvent de troubles digestifs. « Les formes graves (ictéro-hémorragique ou maladie de Weil) associent insuffisance rénale aiguë, atteinte neurologique (convulsions, coma) et des hémorragies plus ou moins sévères (pulmonaire, digestive) », précise l’Institut Pasteur.

Mieux connaître la maladie

En France métropolitaine, l’incidence annuelle de la leptospirose est estimée à environ 1 cas pour 100 000 habitants. Dans les Départements ou Régions d’Outre-Mer, elle est 10 à 70 fois plus élevée qu’en France hexagonale. Mais le système de surveillance de la maladie ne semble pas exhaustif avec une probable sous-estimation du nombre de cas.

Pour Santé publique France, cette qualification en maladie à déclaration obligatoire permettra « une meilleure connaissance de l’épidémiologie de la leptospirose et un meilleur suivi de la morbidité et de la mortalité ; d’évaluer le poids de la maladie ; de mieux caractériser les populations à risque afin de cibler les interventions de santé publique ; d’alerter les voyageurs et résidents de zone en hyper-endémie à la suite d’évènements climatiques inhabituels (cyclone, tempête, mousson, crue)… ».

Quelle prévention ?

Certains gestes permettent de se protéger de la leptospirose :

lors de la pratique de sports en eau (canyoning, le kayak) portez une combinaison protectrice, des bottillons et des gants ;

évitez de vous baigner dans l’eau trouble ou boueuse ;

évitez de marcher pieds-nus ou en sandales ouvertes sur un sol boueux, dans les flaques, eaux stagnantes…

protégez les plaies du contact de l’eau par des pansements étanches.