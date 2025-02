La méthode Neat, ou comment s’activer sans effort

Neat pour « Non-Exercice Activity Thermogenesis » fait référence à toute activité qui va permettre de brûler des calories, sans pour autant qu’il ne s’agisse d’une activité physique spécifique. La méthode ainsi baptisée consiste à prendre conscience de tous ces mouvements permettant de rester actif sans trop d’effort. Elle est notamment mise en avant dans les cas d’obésité.

Nous effectuons tous des gestes au quotidien ne relevant pas d’une activité physique ou sportive en soi mais qui ont pour résultat de nous faire brûler des calories. Ne serait-ce qu’un peu. Qu’il s’agisse de se lever, marcher pour aller se faire un café, faire ses courses dans un magasin ou encore faire le ménage, à partir du moment où l’on bouge, on brûle des calories. L’idée de la méthode Neat est donc de s’appuyer sur ces gestes du quotidien pour améliorer sa dépense énergétique.

En cas d’obésité

Car ces petites activités sans prétention ont un potentiel important. Comme le rappelle la Harvard Medical School, « quelqu’un qui passe sa journée devant la télévision brûle bien moins de calories qu’une autre personne qui travaille comme caissier ou joue de la guitare dans son temps libre – même si aucune de ces activités n’est considérée comme de l’exercice physique ». Et d’après le Dr James Levine, chercheur à la Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, Etats-Unis), la NEAT peut varier chaque jour de plus de 2 000 calories d’une personne à l’autre. C’est donc une façon simple et abordable de sortir de la sédentarité.

Cette méthode est particulièrement recommandée et étudiée chez les personnes souffrant d’obésité. Une étude, publiée en 2018 dans le Journal of exercise nutrition & biochemistry, souligne le potentiel de mettre l’accent sur ces mouvements et activités non considérés comme sportifs pour inciter les patients à bouger plus. En permettant une meilleure adhésion sur le long terme chez des personnes réticentes à l’activité physique, les études montrent des changements subtils dans l’énergie dépensée et dans la répartition du poids corporel.