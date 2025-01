Perte de poids : à partir de quelle durée l’exercice physique est-il efficace ?

On le sait l’activité physique est importante pour maintenir son poids et rester en bonne santé. Mais concrètement, quels sont les résultats de l’exercice aérobique sur le poids, le tour de taille et la masse grasse ? A partir de 150 minutes d’exercices d’aérobie par semaine, les résultats sont significatifs.

Problèmes majeurs de santé publique, l’obésité et le surpoids concernent actuellement près de la moitié des adultes dans le monde. Un chiffre qui a triplé ces 45 dernières années. Or on sait que l’obésité entraîne de nombreuses complications ; diabète de type 2, maladies du foie, hypertension, douleurs articulaires, troubles respiratoires…

L’un des principaux leviers pour lutter contre l’excès de poids et ses complications ? L’activité physique. Ainsi, l’OMS recommande au moins 150 minutes d’activité physique modérée ou 75 minutes d’activité intense au cours de la semaine. Et si c’est possible, pour un bénéfice bien plus avantageux, faire monter le curseur jusqu’à 300 minutes d’activité physique modérée par semaine.

Toutefois, si les bénéfices du sport pour ne sont plus à prouver, « il manque des revues systématiques et des méta-analyses pour examiner l’association dose-réponse possible de l’exercice aérobique avec le poids corporel, le tour de taille et la masse graisseuse ». C’est ce qu’a voulu déterminer une équipe de chercheurs britannico-iraniens qui ont publié le 26 décembre une étude dans la revue JAMA Network open. Pour y parvenir, ils ont mené une méta-analyse de 116 essais cliniques randomisés, d’une durée d’au moins 8 semaines, supervisés par des professionnels et regroupant 6 880 participants, en surpoids ou obèses.

Une perte de poids linéaire entre 150 et 300 minutes d’exercice

Ainsi, selon les résultats, 30 minutes d’exercice par semaine étaient associées à une perte de poids de 0,52 kg, d’une diminution du tour de taille de 0,56 cm en moyenne et d’une diminution de 0,37 % de la graisse corporelle. Des résultats modestes mais qui deviennent important dès 150 minutes d’exercice aérobique d’intensité modérée ou plus. Les analyses ont indiqué que le poids, le tour de taille et les mesures de graisse corporelle diminuaient de manière continue et linéaire en association avec l’augmentation de la durée de l’exercice aérobique jusqu’à 300 minutes par semaine. Et dès 150 minutes à des intensités modérées à intenses, l’exercice aérobique entraîne des réductions cliniquement importantes du tour de taille et de la graisse corporelle.

Dans le détail, la perte de poids était de 2,79 kg à 150 minutes par semaine et 4,19 à 300 minutes par semaine. Quant à la graisse corporelle, elle diminuait de 2,08 % et 1,78 % à 150 et 300 minutes, le tour de taille de 3,36 cm et 4,12 cm à 150 et 300 minutes. Des résultats qui indiquent qu’un entraînement d’au moins 150 minutes par semaine, d’intensité modérée à intense permet d’obtenir des réductions importantes de poids, de tour de taille et de masse graisseuse.

L’exercice d’aérobie était associé à une augmentation certes modeste du bien-être mental et de la qualité de vie mais aussi une hausse, là encore modeste, des symptômes musculosquelettiques.