La pilule provoque-t-elle des problèmes de peau ?

Méthode contraceptive cinquantenaire, la pilule est de plus en plus boudée par les jeunes générations, qui lui reprochent ses nombreux effets secondaires. Parmi eux, l’apparition de l’acné. Mais certaines pilules permettent aussi de soigner cette affection cutanée le plus souvent d’origine hormonale.

La prise de la pilule s’accompagne-t-elle nécessairement d’une peau grasse et acnéique ? Non, pas forcément. Car tout dépend de votre peau et de votre profil hormonal. Si certaines pilules favorisent effectivement l’apparition de problèmes cutanés, d’autres sont en revanche bénéfiques pour votre épiderme.

Quelles sont les pilules qui aggravent les problèmes de peau ? Il s’agit des pilules progestatives, qui contiennent uniquement de la progestérone. Cette hormone stimule la glande sébacée, responsable de la production de sébum et donc… des boutons. Elles sont à éviter si votre peau est déjà à tendance acnéique, ou si vous souffrez d’un excès de pilosité (hirsutisme). Il vous faudra dans ce cas privilégier les pilules à dominante œstrogénique, l’autre hormone de synthèse présente dans une certaine catégorie de pilules : les pilules combinées (qui contiennent aussi de la progestérone).

Anti-androgène

Mais laquelle choisir ? Les plus efficaces contre l’acné sont les pilules de 3e et 4e génération, qui contiennent des progestatifs à action anti-androgène et « bloquent » l’apparition du sébum et des boutons. Il s’agit des pilules Jasmine, Jasminelle, Triafemi ou Belara. Inconvénient : elles ne sont pas remboursées.

Quoi qu’il en soit, l’effet d’une pilule peut être très différent d’une femme à l’autre, et trouver la pilule adéquate peut prendre du temps et nécessiter quelques essais. N’oubliez pas non plus que la pilule est d’abord et avant tout une méthode de contraception. Même si certaines ont une action bénéfique sur la peau, elle n’est pas prescrite en première intention pour soigner l’acné.

A noter : Lorsque l’on arrête la pilule pour changer de type de contraception, pour raisons de santé ou pour un projet bébé, il est courant d’observer un « effet rebond » : le retour des boutons. Mais aussi une peau plus sèche et des cheveux gras. N’hésitez pas à en parler à votre dermatologue.