La talalgie, quand le talon vous fait souffrir

La talalgie est un nom barbare et un peu mignon pour désigner une douleur au talon. Est-ce grave docteur ? Ca dépend. Description d’un symptôme souvent bénin, mais à ne pas sous-estimer.

Vous avez mal au talon depuis plusieurs jours, voire des semaines ? Peut-être souffrez-vous de talalgie. Ce symptômes peut être due à des causes mécaniques ou parfois, à une maladie (maladies inflammatoires ou cutanées, atteintes des nerfs, artérite, anomalie de la croissance).

Le plus souvent une cause mécanique…

« Très fréquemment, la talalgie est due à des lésions du fascia plantaire, un ligament épais qui relie les orteils au calcanéus (l’os le plus volumineux du talon) », indique le site ameli.fr. En général, ce type de douleur disparaît avec le repos. Mais la talalgie d’origine mécanique peut aussi être liée à une tendinopathie, correspondant à une inflammation due à des lésions d’un tendon. Celle-ci touche souvent le tendon d’Achille et cause une douleur à l’arrière du talon, qui survient au début d’un effort physique ou après la pratique intensive ou répétée de certains sports comme la course à pied.

Enfin, une talalgie peut révéler une fracture du calcanéus due à un accident. Parfois, seuls les tissus entourant l’os sont écrasés et la douleur est aiguë. La rupture de l’aponévrose plantaire quant à elle (le tendon qui relie les orteils au talon), survenant le plus souvent lors d’un saut, est rare et provoque des douleurs du talon intenses nécessitant un arrêt immédiat de l’activité.

Reste que la douleur du talon peut provenir de lésions de la peau en raison d’une verrue par exemple. Ou encore de callosités plantaires par hyperkératose (épaississement anormal de la couche superficielle de l’épiderme), de lésions des parties molles du pied ou d’une réduction de la couche de graisse située sous la plante du talon.

Si la douleur ne se calme pas avec un peu de repos et au bout de quelques jours, consultez votre médecin traitant.