La torsion testiculaire, une urgence, souvent très douloureuse

Elle fait partie des urgences urologiques pédiatriques. La torsion testiculaire n’en demeure toutefois pas si rare puisque les scientifiques estiment que chaque année 3,8 jeunes de moins de 18 ans sur 100 000 sont concernés. Etat des lieux.

La torsion testiculaire correspond à un problème mécanique qui affecte précisément le cordon spermatique, lequel renferme des vaisseaux sanguins qui irriguent les testicules, glandes qui sécrètent les spermatozoïdes et la testostérone, principale hormone masculine. L’apport de sang au testicule est alors interrompu, menaçant sa survie.

Quelle cause ?

Cette torsion est due « à une anomalie de fixation du testicule à l’intérieur du scrotum, anomalie qui apparaît pendant le développement du fœtus », resitue l’Assurance maladie. Et d’ajouter qu’un testicule « peut se tordre à tout âge ». Il existe toutefois deux pics de survenue :

autour de la naissance (période périnatale) ;

chez le jeune après la puberté (période post-pubertaire).

La torsion testiculaire apparaît donc bien plus fréquente chez le fœtus ou le nourrisson. Le plus souvent, elle survient en raison d’un défaut d’accolement de l’enveloppe séreuse – appelée la vaginale – qui entoure le testicule. Celui-ci peut ainsi devenir « anormalement mobile » (dixit l’Assurance maladie), au point donc que le cordon testiculaire se torde… Chez l’adolescent ou le jeune adulte, elle peut résulter « d’une anomalie de la vaginale » dans un contexte où, comme l’indique l’Assurance maladie, « l’augmentation rapide du volume des testicules pendant la puberté est responsable d’une disproportion entre le volume testiculaire et les zones de fixation, phénomène susceptible de favoriser la torsion testiculaire ».

Quels symptômes ?

« Une grosse bourse aiguë douloureuse chez un enfant ou un adolescent est une torsion du cordon spermatique jusqu’à preuve chirurgicale du contraire », rappelaient en 2010, deux médecins de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) dans la revue Progrès en urologie. Le tout avec un aspect inflammatoire et très sensible au toucher. « Si la torsion a eu lieu avant la naissance, c’est la sage-femme ou le pédiatre qui, lors de l’examen du nouveau-né à la naissance, découvre une bourse non douloureuse parfois brunâtre ou violacée », complète l’Assurance maladie.

Chez l’adolescent ou le jeune adulte, l’alerte est donnée par une douleur aussi vive qu’intense qui survient brusquement au niveau d’une seule bourse. Elle irradie généralement vers l’aine et la région lombaire et peut contrarier la marche voire s’accompagner de nausées et de vomissements.

Quelle prise en charge ?

En présence de tels symptômes, un réflexe : appelez un numéro d’urgence, le 15 ou le 112. « Une intervention chirurgicale dans les 6 heures suivant la torsion est indispensable pour conserver la viabilité du testicule. Au-delà de ce délai, la chance de sauvegarder le testicule diminue rapidement », conclut l’Assurance maladie.