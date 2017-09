Dans notre société moderne, le manque de performance est souvent vécu comme un échec. Et la sexualité n’échappe pas à la règle. Beaucoup d’hommes vivent les pannes sexuelles comme une catastrophe. Et certaines femmes, si leur conjoint n’a pas d’érection, imaginent qu’il ne les désire plus. Mais la réalité peut être toute autre.

Beaucoup d’hommes placent leur virilité au dessus de tout. Et lorsque la panne survient, le monde s’écroule. En fait, l’impuissance peut avoir plusieurs causes qui n’ont rien à voir avec l’absence de désir.

Elles peuvent tout d’abord être organiques. L’origine peut être vasculaire, artérielle ou veineuse. Le diabète par exemple ne semble pas étranger à l’affaire. En effet, cette pathologie favorise le processus d’athérosclérose. Les artères irriguant la verge se trouvent obstruées, ce qui s’oppose à l’érection, justement provoquée par l’afflux de sang. Certains traitements contre l’hypertension ou encore contre la dépression peuvent aussi affaiblir l’érection.

Il existe également des causes psychologiques. Eh oui, n’en déplaise à certain(e)s, l’homme n’est pas une machine. Tous les hommes sont susceptibles d’être victimes de « pannes ». En effet, chacun peut être fatigué, angoissé, préoccupé par des problèmes professionnels… Et c’est le cercle vicieux. L’homme va surveiller en permanence – et avec inquiétude – son érection. C’est le meilleur moyen d’échouer à nouveau !

Quel rôle pour le conjoint ?

L’attitude du partenaire sera alors déterminante. L’agressivité n’est évidemment pas la meilleure solution. Au contraire, patience et compréhension sont les maîtres mots. Des préliminaires qui durent peuvent décontracter l’homme et le libérer petit à petit de cette angoisse de performance.

Et si le trouble devait perdurer, n’hésitez pas à en parler à votre médecin. Une fois les causes organiques mises de côté, il pourra vous aiguiller vers un spécialiste.