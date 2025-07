Méduse : que faire en cas de piqûre ?

Les piqures de méduses sur les côtes françaises ne sont pas mortelles, mais elles peuvent être très douloureuses, comme une décharge électrique. Voici la marche à suivre si vous êtes piqué.

Les piqûres de méduse sont de plus en plus fréquentes, notamment en mer Méditerranée. Le réchauffement des océans offre à la méduse, des conditions de plus en plus favorables à son accroissement démographique.

Difficile donc d’éviter les méduses. Dans ce contexte, autant connaître les bons gestes en cas de piqûre. La méduse pique avec ses tentacules. Ceux-ci sont composés de cellules urticantes (cnidocytes) qui contiennent du venin. Lorsqu’elles piquent, les méduses injectent leur venin grâce à des milliers de minuscules harpons présents sur ses filaments.

Comment reconnaître une piqure de méduse ?

La piqure de méduse provoque une décharge électrique. Elle s’accompagne de démangeaisons et d’une sensation de brûlure, précise la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM).

Apparaît une lésion rouge et étendue sur 3 à 4 centimètres. On peut y voir la trace du tentacule sur la peau et celles des filaments urticants qui ont déchargé le venin.

Uriner ou ne pas uriner ?

En cas de piqûre, restez calme et sortez de l’eau. N’hésitez pas à demander de l’aide si la douleur vous empêche de nager.

Une fois sorti de l’eau, il faut s’occuper de la brûlure. La rumeur est fausse : uriner sur une piqûre de méduse ne sert à rien. Pire, cela aggraverait les choses et notamment les risques de surinfections ! Si vous vous trouvez sur une plage surveillée, rendez-vous au poste de secours, sinon voici la marche à suivre :

rincez abon­dam­ment avec de l’eau de mer, si possible tiède, sans frot­ter ;

enle­vez les fila­ments urti­cants collés à la peau. Pour cela, appliquez du sable chaud et fin sur la plaie puis grat­tez douce­ment à l’aide d’un carton rigide (une carte postale par exemple) ou d’une carte bancaire. Vous pouvez utili­ser égale­ment une pince à épiler si vous en avez une ;

rincez à nouveau à l’eau de mer ;

si vous le pouvez, ou de retour chez vous, désin­fec­tez la plaie avec un anti­sep­tique et appliquez ensuite une pommade anti-inflam­ma­toire ;

si vous ressentez ou constatez des signes d’allergie (réaction cutanée très étendue, maux de tête, vomissements, symptômes respiratoires…), appelez immédiatement les secours.

Sachez qu’une méduse, même morte, reste urticante. Une méduse échouée sur la plage reste donc dangereuse : évitez de marcher dessus et ne laissez pas les enfants jouer avec.

Que ne faut-il surtout pas faire (en plus d’uriner sur la blessure) ?

ne rincez surtout pas la piqûre avec de l’eau douce. Cela ferait écla­ter les cellules restantes, libé­rant le venin et accentuant la douleur ;

évitez tout contact avec la plaie : ne la touchez pas, ne vous grat­tez pas, n’es­sayez pas de la sucer pour en aspi­rer le venin ;

ne tentez pas de l’in­ci­ser pour la faire saigner ;

n’ap­pliquez pas d’al­cool ;

ne posez pas de garrot.

Et pour éviter toute piqûre de méduse : fréquentez les plages surveillées et renseignez-vous sur l’éventuelle présence des méduses auprès des sauveteurs. Des drapeaux ou une signalétique peuvent aussi indiquer la présence des animaux. Sur la plage, protégez-vous avec des chaussures adaptées et portez une combinaison dans l’eau.