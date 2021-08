Laissez votre enfant s’ennuyer !

« Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? » « Et après on pourra aller se baigner ? » « Et ensuite, on pourra… » Stop ! Votre enfant est particulièrement demandeur d’activités ? La réponse ne doit surtout pas prendre la forme d’un planning minuté. Et en voici les raisons.

« Un enfant doit s’ennuyer », lance d’emblée Valérie P., psychologue en Loire-Atlantique. « Tout simplement car l’ennui va développer son imagination ». Il n’est toutefois pas vraiment simple d’apprendre à son enfant, à s’ennuyer… Il vous sollicite beaucoup ? « Proposez-lui ou positionnez-le sur une activité. Et un moment donné, au bout de quelques minutes, laissez-le seul. Ne restez pas tout le temps avec lui pour le guider dans son jeu », conseille-t-elle.

Et surtout, oubliez les écrans ! « Il s’agit d’une solution de facilité apparente. Télévision et autres jeux vidéo sur tablettes constituent une occupation passive ». En contradiction totale donc avec le développement de l’imaginaire et toute créativité.

Voilà pourquoi, il est important, malgré ses récriminations, de le laisser seul parfois. Vous lui donnez ainsi une chance de s’évader par la pensée, de parler à des personnes imaginaires etc. « Donc ne cherchez pas à établir un emploi du temps précis des jeux et autres sorties de la journée, ni à combler les vides. Les parents aussi doivent accepter que leur petit s’ennuie ». Et lui laisser du temps pour qu’il s’adonne à cette activité !