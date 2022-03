L’allergie, méconnue et sous-estimée

Les Français sont encore trop nombreux à ignorer l’impact majeur que peut avoir une allergie sur la qualité de vie. C’est pour favoriser une prise en charge précoce que la journée française de l’Allergie (JFA) ce 22 mars est dédiée à la sensibilisation du public.

« L’allergie est une hypersensibilité de l’organisme à des substances, appelées allergènes, généralement inoffensives et présentes dans l’environnement », rappelle l’Association Asthme et Allergies. Pourtant, les effets des allergies ne sont pas anodins et peuvent même avoir de lourdes conséquences sur la vie quotidienne. « Selon une étude, 41% des patients atteints de rhinite allergique (ou rhume des foins, ndlr) affirment renoncer à des activités sociales, sportives, de loisirs mais aussi professionnelles en raison de leurs allergies », illustre l’association.

Lutter contre l’errance thérapeutique

Malheureusement, comme le montre un sondage réalisé avec l’Ifop, 14% des Français sont convaincus qu’il s’agit d’une maladie bénigne. Et seuls 28% reconnaissent qu’elle est un handicap au quotidien. Sans compter que les Français sous-estiment l’errance thérapeutique de l’allergie. Ils sont 71% à ignorer qu’il faut attendre en moyenne 7 ans entre l’apparition des premiers symptômes allergiques et la consultation d’un allergologue. Or « c’est en traitant au plus vite son allergie qu’on contrôle l’impact qu’elle aura sur la vie quotidienne ou qu’on évite, par exemple, qu’une rhinite allergique évolue vers l’asthme », rappelle Asthme et Allergies.

C’est pourquoi il est important de prendre l’allergie au sérieux dès les premiers symptômes et d’agir. « Agir pour les allergiques, c’est prendre en main au plus tôt son allergie en consultant un spécialiste qui pourra diagnostiquer la source du problème et prescrire le bon traitement », précise Dorian Cherioux, vice-président représentant les patients de l’association Asthme & Allergies.

A l’occasion de la JFA 2022, plusieurs actions sont prévues ce 22 mars :

Un tchat exceptionnel de 13h00 à 19h00, relayé sur www.asthme-allergies.org, qui permettra aux Français de poser des questions et d’échanger en direct avec des spécialistes de l’allergie ;

Une campagne de sensibilisation menée sur les réseaux sociaux, en partenariat avec des influenceurs allergiques ou concernés par cette thématique ;

Une campagne radio et des chroniques accessibles sur une chaine SoundCloud dédiée ;

Des informations pédagogiques et utiles sur le site de l’association.

L’association Asthme & Allergies est par ailleurs joignable tout au long de l’année pour apporter conseils, soutien et orientation au public via le n° vert 0 800 19 20 21 et sur les réseaux sociaux.