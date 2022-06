L’amande, votre alliée vitalité de l’été

Préparez-vous pour un été plein de vitalité. Ou comment concilier notre besoin de respirer et de bouger après une année encore très anxiogène. Adieu fatigue et yeux cernés... Et si notre alimentation et plus particulièrement les oléagineux nous aidaient justement à vivre une saison estivale en pleine forme ?

Selon une enquête Odoxa, les deux tiers des Français se sentaient fatigués au printemps. Et 50% affirmaient ressentir des coups de fatigue à plusieurs reprises au cours de la journée. Pour profiter pleinement de la saison estivale, nous avons envie de retrouver la forme : à nous les activités physiques et sportives, promenades, loisirs culturels, sorties et longues soirées à l’extérieur ! Retrouver de l’énergie permet de vivre des vacances plus détendues et revigorantes.

Café et chocolat : de faux amis

Et si nous misions sur notre hygiène de vie pour aborder l’été avec le plein d’énergie ? Par exemple, l’étude d’Odoxa nous apprend que seulement 14% des Français privilégient des aliments combinant fibres, protéines et bonnes graisses, permettant une libération progressive d’énergie. Riches en fibres et acides gras monoinsaturés, sources de protéines végétales, les amandes contribuent à travers ces nutriments à une énergie durable. A l’inverse, 39% boivent du café pour lutter contre la fatigue, 26% mangent du chocolat et 52% des collations sucrées.

Ces choix sont-ils les plus judicieux ? Pas sûr ! Selon Raphaël Gruman, diététicien et nutritionniste à Paris, « ces encas vont en réalité masquer un état de fatigue. Ils permettent certes de retrouver un regain d’énergie, de créer une petite excitation mais de manière très temporaire. Ils vont agir pas plus de deux heures. Pour retrouver à nouveau de la vitalité, il faudra alors reprendre une dose et surtout ces aliments vont, à terme fatiguer l’organisme. »

Quel aliment choisir ?

Pour profiter de vos vacances sans coup de fatigue, misez sur des aliments qui libèrent de l’énergie de manière prolongée. Pour notre spécialiste, c’est bien simple, « l’aliment idéal doit regrouper plusieurs nutriments : des protéines végétales, de bonnes graisses, des glucides complexes et des fibres. Voici vos alliés pour une libération lente d’énergie afin de se sentir en forme pendant plusieurs heures. »

Les oléagineux, à l’image des amandes, rassemblent ces éléments nutritifs. « Ce sont de bons aliments pour être en pleine forme cet été. Avec 6 grammes de protéines végétales, 4 grammes de fibres et 13 grammes de bonnes graisses insaturées, une portion de 30 g peut vous aider à tenir plus longtemps. Vous pouvez les consommer au petit-déjeuner avec du fromage blanc et des fruits rouges. Ou bien à n’importe quel repas de la journée avec une salade de crudités par exemple. Pour les accros au chocolat, une poignée d’amandes pourra accompagner l’indispensable carré de chocolat noir lors d’une petite pause. Et, bien entendu, les amandes feront aussi une excellente collation en fin d’après-midi. »

Hydratation, activité physique et sommeil : les armes anti-fatigue

Au-delà de l’alimentation, un été plein de vitalité doit rimer avec hydratation. « En cas de fortes chaleurs, sans hydratation, notre organisme va s’épuiser. Résultat : vous serez victime d’une baisse de concentration et de somnolence. Il est aussi conseillé de pratiquer une activité physique régulière, comme la marche pour entretenir son système cardiovasculaire. Et bien sûr, il est primordial d’avoir un sommeil récupérateur, au moins 6 heures sans interruption. Et puis l’été, surtout en vacances, offrez-vous des siestes récupératrices. »