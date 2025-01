Le blue Monday : rien de plus qu’un « coup » marketing

Le troisième lundi du mois de janvier est souvent considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. Dès lors, chacun y va de son conseil pour rester en forme ce « blue Monday ». Rassurez-vous. Rien de scientifique là-dedans. Il ne s’agit que d’un coup de pub savamment conçu par une agence de voyages en 2005.

Chaque troisième lundi de janvier, les médias ressortent invariablement le concept du “Blue Monday”, censé représenter le jour le plus déprimant de l’année. Cette théorie, qui associe météo hivernale, fin des fêtes et abandon des bonnes résolutions, a pourtant été entièrement fabriquée en 2005 par une agence de voyages dans le seul but de stimuler les réservations de vacances.

« Cette pseudo-théorie est non seulement fausse mais potentiellement dommageable », souligne l’association Trauma Research UK. Elle risque de minimiser la réalité des troubles psychologiques qui peuvent survenir n’importe quand dans l’année. Les experts en santé mentale dénoncent ainsi unanimement cette simplification marketing qui pourrait décourager certaines personnes de chercher de l’aide, en laissant croire que leur mal-être n’est que passager ou lié à une date précise.

Ne pas confondre avec la dépression saisonnière

La dépression et l’anxiété ne suivent pas de calendrier prédéterminé. Et cette notion de « jour le plus déprimant de l’année » ne doit pas être confondue avec une autre : la dépression saisonnière, qui elle est une réalité.

La dépression hivernale serait en effet intimement liée à la baisse d’ensoleillement. Cette dernière provoquerait une baisse d’activité de la sérotonine qui contribue à la régulation de l’humeur. Avec à la clé : une perte de motivation, un manque d’énergie… Cette situation peut même aller jusqu’à la dépression associant les symptômes classiques (comme une plus grande irritabilité) et d’autres plus atypiques comme une fatigue très marquée, une hypersomnie, une boulimie, une appétence accrue pour les produits gras et sucrés, une prise de poids…

Comment lutter ?

Le manque de luminosité étant à l’origine de votre déprime, prenez l’air au maximum. Même s’il fait froid, continuez à pratiquer une activité physique. Pour vous réconforter, ne vous jeter pas à corps perdu sur une alimentation trop grasse. Continuez à manger sainement. Et partagez de nombreux moment en famille ou entre amis.